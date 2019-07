Meghan Markle va via con Archie: ‘Harry ama un’altra’

Il Principe Harry amava la sorella di Kate Middleton, la rivelazione del settimanale Diva e Donna: ” ora Meghan vuole andare via con Archie”

Stando alle ultime voci di gossip, Il Principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle per ripiego: la rivelazione riportata dal settimanale Diva e Donna.

Meghan Markle un ripiego?

Il Principe Harry ha incontrato Meghan Markle nel 2016 durante ad un evento e tra loro è subito scattato il cosiddetto ‘colpo di fulmine’. La loro storia d’amore è balzata sulle riviste di gossip di tutto il mondo e dopo qualche mese la coppia ha deciso di ufficializzare la loro relazione. Quest’anno sono diventati genitori: lo scorso sei maggio è nato il piccolo Archie. Tuttavia, negli ultimi giorni è diventata virale la notizia secondo la quale il matrimonio della coppia reale sia già in crisi.

Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Meghan Markle e Il Principe Harry sarebbero in crisi da molto tempo. Per quale motivo? Il biografo della famiglia reale, Duncan Larcombe, sostiene nella suo libro intitolato “Il principe Harry: la storia segreta” che il secondogenito di Carlo e Diana sarebbe stato da sempre innamorato della sorella di Kate, Pippa Middleton. Per cui, la Duchessa di Sussex sarebbe solo un ripiego.

La tesi del giornalista americano

Il biografo reale ha sganciato una vera bomba di gossip sulla royal family. Nel dettaglio, Duncan Larcombe sostiene che il Principe Harry avrebbe voluto sposare Pippa Middleton ma questo non è stato possibile perché gli è stato impedito dalla sua famiglia.

Il giornalista, inotre, evidenzia la somiglianza tra Meghan e Pippa e trova divertente come le due donne siano così simili. Ecco le parole del biografo e giornalista della famiglia reale: