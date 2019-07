Meghan Markle ‘Non può avere più figli’: la verità dopo la prima gravidanza

Meghan Markle non può avere un altro figlio per i prossimi due anni: la decisione della famiglia reale

La Duchessa di Sussex, Meghan Markle, non può avere figli fino al 2021: ecco il motivo.

Meghan Markle: non può avere altri figli

Una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni è senza dubbio quella formata da Meghan Markle e il Principe Harry. Una favola a tutti gli effetti: un attrice americana che sposa un principe. Un matrimonio ed infine la nascita del loro primo figlio: il piccolo Archie. Dopo il lieto evento, sono iniziate a circolare in rete voci insistenti sulla presunta gravidanza della Duchessa di Sussex. Ma questa voce è stata smentita dalla espera reale Katie Nicholl che ha affermato:

“Credo che probabilmente è un po’ prematuro parlare di un secondo bambino in arrivo per Meghan Markle. nonostante lei ed Harry vogliano una grande famiglia e dei fratelli per Archie”.

Pare che la coppia, almeno per ora, voglio dedicarsi completamente al bambino e probabilmente la prossima gravidanza non arriverà prima del 2021 e potrebbe essere anche l’ultima visto che l’ex attrice americana è alla soglia dei 40 anni.

Le assurde regole della Duchessa di Sussex

La moglie del principe Harry continua a finire al centro delle voci mediatiche. Questa volta a far parlare della coppia reale è l’atteggiamento di Meghan Markle. Per quale motivo? La Duchessa di Sussex vuole, ad ogni costo, tenere lontano dai riflettori il piccolo Archie, nato lo scorso sei maggio.

Tuttavia, pare che abbia imposto delle regole piuttosto severe per garantire al bambino una vita normale. Regole non pienamente condivise dalle persone che abitano nei pressi del Frogmore Cottage. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, la duchessa ha imposto delle regole rigide quali non fotografare, parlare o domandare del piccolo Archie che hanno scatenato le critiche dei sudditi.