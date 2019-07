Principe Harry, svelato il passo falso contro il fratello William: “E’ furioso”

Il Principe Harry ha mosso un passo falso nei confronti del fratello William? Pare proprio di si e noi andiamo a scoprire cosa è successo tra le mura di corte

Sembra proprio che tra il Principe Harry e il Principe William qualcosa si sia spezzato. Ma c’è un altro tassello da aggiungere alla loro rottura.

Il rapporto tra William e il fratello

Li conosciamo sin dalla loro nascita, amati e coccolati dalla loro mamma Lady Diana che ha lasciato loro troppo presto. Si sono presi cura l’uno dell’altro sin da subito, contro i gossip – i media e il padre che ha messo in casa la donna colpevole della separazione.

Con il tempo le cose sono cambiate, Camilla viene accettata nonché amata e loro formano una meravigliosa famiglia. Ma qualcosa nel loro rapporto si spezza, forse dovuto all’arrivo di Meghan oppure alle tante responsabilità.

Il fatto è che quei due ragazzini non ci sono più e ora ogni cosa sembra essere difficile, aggiungendo anche un tassello che secondo alcune fonti reali avrebbe fatto infuriare William:

“è furioso”

Il passo falso “contro” William

La Bbc ha reso pubblico il patrimonio del Principe Harry con una eredità maggiore di suo fratello. La Regina Madre – infatti – non ha fatto le cose equamente e per un attimo l’erede al trono ha pensato che suo fratello fosse il preferito.

La realtà è un’altra in effetti, il marito di Meghan ha ereditato una fetta più grande di quei 17,9 milioni di euro da dividere. La Regina Madre Rose ha pensato infatti che William un giorno sarebbe diventato Re e che di conseguenza avrebbe avuto numerosi benefici – mentre suo fratello no, per questo ha preferito agevolarlo sin da subito.

Una sorta di coccola da parte della bisnonna, che forse l’erede al trono non ha visto bene pensando ad un passo falso.