Emma Marrone, l’Oncologo al Tg1 ‘Il suo tumore è una neoplasia’: la verità sulla sua malattia

Emma Marrone, dopo il post che annunciava la sua pausa dalla musica, arriva l’intervista all’oncologo Dottor Francesco Cognetti al Tg1: la verità sulla malattia della cantante

Nell’ultima settimana, come è ormai noto, Emma Marrone ha annunciato una pausa dal mondo della musica per dedicarsi ad alcuni problemi di salute, che recentemente l’hanno colpita.

La cantante salentina con il suo post e per strada, ha cercato di tranquillizzare i suoi fan che l’amano e la stimano per la sua professionalità e per il suo essere semplice e vera.

Ciò nonostante, i fan non si rassegnano all’idea, che il tumore, con cui ha avuto a che fare diversi anni fa (un tumore alle ovaie), sia ritornato. A ‘conferma’ delle ipotesi un recente servizio ad un oncologo, il Dottor Francesco Cognetti, il quale in linea generale ha voluto parlare del tumore nei giovani, facendo poi un riferimento proprio ad Emma Marrone. Ecco quanto rivelato.

Emma Marrone affetta da una neoplasia

Il Dottor Cognetti, durante la sua intervista al Tg1, ha parlato di quanto siano sempre più frequenti i tumori soprattutto tra i giovani.

Nel parlare del tema ‘bollente’ ha poi aggiunto una parentesi relativo alla cantante Salentina, la quale sarebbe affetta da una Neoplasia, che fortunatamente sarebbe sensibile ai trattamenti medici, indicando buone probabilità di guarigione e augurandole di poter scacciare presto questo mostro.

‘Alcuni tumori sono frequenti anche nell’età giovanile. Noi auguriamo alla Marrone una pronta guarigione. Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia’

poi ha aggiunto e concluso:

‘Il suo caso è abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale’

Emma come Nadia Toffa, tormentata dagli haters

Nelle ultime ore nel suo silenzio Emma Marrone, si sta scontrando anche con una nuova e becera realtà, gli haters, i quali come accaduto con Nadia Toffa, iniziano a scriverle messaggi presagendo la sua morte come quasi imminente:

‘La prossima sarà Emma Marrone’

e ancora:

‘Tanto durerà poco’

Messaggi carichi di odio, che hanno suscitato non poca indignazione da parte degli utenti, i quali a spada tratta, rispondono a tono a questi messaggi carichi di cattiveria e odio.

Noi auguriamo alla cantante salentina, che presto possa rimettersi in forma tornando sul palco a farci sognare con la sua musica e la sua voce.