Emma Marrone ‘Sarà la prossima a morire’ dopo Nadia Toffa, gli haters si scagliano contro la cantante salentina

Emma Marrone non ha mai nascosto la verità sulla sua malattia. Anzi, in un documentario ha parlato del suo tumore proprio come Nadia Toffa. Gli haters non risparmiano nemmeno lei

Una cantante che ama sfogare la sua rabbia verso l’ingiustizia della vita con il microfono. Un’arma, quella di Emma Marrone, che ha però una doppia funzione, quella di rendere il messaggio più forte, di renderlo disponibile a più persone; ma anche quello di rendere la persone che si fa portavoce molto nota e soggetta a giudizi. Anche la cantante, ex talento di Amici, non poteva scampare all’assalto degli haters.

Emma Marrone, il cancro ritorna: gli haters di Nadia Toffa l’attaccano

Sono tanti i vip che hanno voluto donare alla cantante salentina un messaggio di sostegno e speranza. La bella Emma Marrone stava vivendo un bellissimo periodo. L’esperienza come attrice con Muccino, i servizi fotografici sfavillanti che hanno contribuito ad esaltare la sua prorompente femminilità, il successo di Io sono bella (canzone scritta dal grande Vasco Rossi). Insomma, Emma ha più volte ripetuto ai fan di essere molto grata per tutto quello che la vita le stava offrendo.

Purtroppo però, pochi giorni fa è arrivato un triste annuncio. La cantante ha dovuto prendersi una pausa improvvisamente. Era inarrestabile, una sfida dietro l’altra, soddisfazioni a catena dopo una vita passata a combattere per farsi notare nel mondo della musica. Adesso, Emma è costretta a prendersi una pausa per curarsi. L’ex vincitrice di Amici, come riportano molti giornali, probabilmente deve fare di nuovo i conti con una malattia del passato, il cancro.

Emma, gli haters di Nadia Toffa adesso attaccano lei

Adesso che Nadia Toffa non c’è più, gli haters si accaniscono contro di lei. Le due avevano un bel rapporto ed erano sicuramente molto unite per il loro passato/presente con la malattia. Sicuramente, se la iena fosse ancora con noi, non avrebbe mancato di manifestarle tutto il suo appoggio e la sua vicinanza.

Purtroppo però, adesso, sono i suoi haters quelli che hanno la possibilità ancora di parlare e dire la propria. Poche ore hanno augurato alla cantante la stessa morte di Nadia, un messaggio che ovviamente ha suscitato l’indignazioni dei fan della Toffa – ancora molto attivi- e di tutti i fan della cantante.