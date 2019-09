Emma Marrone col tumore ‘Non durerà tanto’: il ritorno della malattia fa accanire gli haters, i messaggi d’odio sul web

Emma Marrone deve di nuovo fare i conti col tumore che già negli anni passati le ha sconvolto la vita: con lui son tornati anche gli haters

Emma Marrone sta facendo pregare tutti per lei. I fan sono terrorizzati. Quando ha dato la notizia del ritorno dalla malattia, tantissimi vip e fan si sono precipitati nel suo profilo (chi ha potuto ha avuto un contatto diretto con lei) cercando di sostenerla con parole dolce e piene d’affetto.

Emma Marrone contro il tumore, gli haters si accaniscono come con Nadia Toffa

Non è la prima volta che una persona famosa viene presa di mira dalle persone cattive della rete, dai cosiddetti haters, i leoni da tastiera. Facile dire cose brutte, forti, inappropriate quando non ci si mette la facile. Ed è esattamente questo ciò che fanno gli haters.

Emma Marrone sta cercando di non cogliere queste provocazioni. Lei, che ha sempre avuto un carattere forte, sta dimostrando anche di avere una grande intelligenza lasciando cadere nell’indifferenza queste parole cariche di sentimenti negativi. Però, i suoi fan, non possono fare a meno di scagliarsi contro chi le augura la morta o fa profezie negaste solo per il gusto di scoraggiarla.

La Marrone, il silenzio e la rassicurazione ai fan

Solo qualche ora fa, Emma Marrone è stata beccata in strada da alcuni fan e ha detto loro di stare tranquilli. Purtroppo non è l’unica persone a combattere contro questa malattia che sembra non voler mai andare del tutto via. Emma però è una cantante coraggiosa, piena di voglia di vivere e con ancora tante esperienze da fare. Sicuramente è una che lotta fino alla fine e se deve fare i conti contro il tumore, lo farà per l’ennesima volta.

Più volte Emma ha rivelato che questa parola le ha sempre fatto molta paura e quindi, tutti, non possiamo fare altro che darle coraggio esprimendo solo messaggio d’amore e d’affetto sincero. Così si guarisce il mondo dall’odio, schiacciandolo d’amore.