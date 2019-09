‘È tornata a combattere’ Lorella Cuccarini parla del tumore di Emma Marrone a La Vita in diretta, fan allarmati

Lorella Cuccarini ospite a La Vita in Diretta, le parole della showgirl a poche ore dall’annuncio di Emma Marrone spiazzano i fan

Nel corso delle ultime ore, i fan e colleghi di Emma Marrone, sono rimasti sconvolti dal recente annuncio della cantante salentina la quale si prenderà una pausa dal mondo dello spettacolo, e per tale ragione non parteciperà all’evento musicale organizzato a Malta da Radio Italia, durante il quale avrebbe dovuto esibirsi.

Poco meno di ventiquattro ore fa, l’ex concorrente di ‘Amici’, ha pubblicato un post sul suo profilo social, in cui rivela il suo immediato allontanamento dal lavoro, per ‘affrontare un problema di salute’.

La Marrone ha voluto annunciarlo di persona al fine di evitare futili allarmismi. Ma ciò che tutti si stanno chiedendo, dati i recedenti, la cantante di ‘Non è l’inferno’ sta combattendo nuovamente contro il cancro? Le parole di Lorella Cuccarini insospettiscono i fan.

Lorella Cuccarini, la malattia di Emma Marrone e gli auguri in diretta

Come ha raccontato in diverse interviste, tempo fa, la cantante salentina ha combattuto contro un tumore alle ovaie, diagnosticatole all’età di 24 anni.

Dopo l’infausta diagnosi, Emma Marrone ha dovuto affrontare due lunghi interventi, alquanto invasivi a seguito dei quale sarebbe potuta morire o causarne l’infertilità.

Un periodo difficile, quello affrontato dalla cantante, sempre col sorriso e senza mai strumentalizzare la sua malattia per ottenere visibilità. Lorella Cuccarini, con le sue parole, non ha fatto ben sperare i fan.

Lorella commenta l’annuncio della cantante salentina

Il post sul profilo social, la lettera di vicinanza scritta da Maria De Filippi, cresce in tutti il sospetto che il brutto male sia ritornato per la bella cantante salentina.

Ciò che più di tutti ha lasciato perplessi fan e colleghi, sono le parole della Cuccarini durante il suo intervento a ‘La Vita in Diretta’. Ecco cosa ha rivelato in proposito:

‘Mi ricordo che in passato aveva rilasciato un’intervista per dire che aveva superato un grande problema nella sua vita, la malattia. Evidentemente adesso è tornata a combattere’

Non possiamo che fare alla cantante i nostri migliori auguri sperando in una sua pronta guarigione.