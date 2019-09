‘Non avere paura’ Emma Marrone la salute vacilla, la commovente lettera di Maria De Filippi

A poche ore dall’annuncio di Emma Marrone di stop dalle scene musicali per problemi di salute, arriva la commovente dedica di Maria De Filippi: ‘Non avere paura, ci sarò sempre’

Poche ore fa, Emma Marrone, la cantante di ‘Non è l’Inferno’, ha annunciato personalmente sui social di aver bisogno di una necessaria pausa dalle scene musicale a causa di alcuni problemi di salute.

Anche, se il messaggio della vincitrice di Amici, chiede ai fan di non allarmarsi, chi la segue è rimasto comunque scottato dall’improvviso allontanamento della cantante la quale nelle prossime settimane sarebbe dovuta essere presente all’evento organizzato da Radio Italia a Malta.

A distanza di poche ore dal post, arriva la lettera commovente di Maria De Filippi, con la quale ha voluto esprimerle tutta la sua vicinanza.

I fan preoccupati per la cantante salentina

L’annuncio della cantante salentina ha scosso non poco i fan, i quali si sono subito stretti in un vortice di abbracci virtuali per la loro beniamina.

Il loro terrore più grande è che lei nasconda qualcosa di più sotto quel post con cui ha cercato di placare le acque prima che qualcuno gettasse qualsivoglia genere di allarme.

La cantante anni fa, ha infatti combattuto contro un tumore alle ovaie, scoperto all’età di 24 anni. Una battaglia affrontata sempre col sorriso senza mai strumentalizzarla.

La lettera di Maria De Filippi

A poche ore da quel post, sui social Maria De Filippi, ha voluto dedicare qualche parola alla sua pupilla.

La conduttrice di ‘Amici’, ha infatti pubblicato sui social una breve e commovente lettera, dedicata alla sua Emma, per darle forza in questo momento sicuramente non semplice per lei. Ecco uno stralcio delle parole dedicate dalla moglie di Maurizio Costanzo alla cantante salentina:

‘Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo’

poi aggiunge e conclude: