Elodie e Marracash conquistano i loro fan su Instagram: infuocano gli animi le FOTO sono da star

Elodie e Marracash, la coppia del momento. Elodie è stata indubbiamente la protagonista della seconda serata del 71esimo Festival di Sanremo.

Di lei hanno scritto che è “una regina, una star”.Ha cantato, ballato, spaziando tra generi e performance. Inoltre è bellissima…Fabio Bartolo Rizzo in arte Marracash è un rapper attivo dai primi anni 2000, oltre che produttore discografico italiano.

I due in coppia su Instagram fanno furore

Fanno coppia dall’estate del 2019, per loro galeotto fu il video del brano Margarita, scritto proprio da quello che fino ad allora era solo un collega Marracash.

Da allora la coppia sta vivendo una bella storia d’amore, che sembra continuare davvero a gonfie vele come lo dimostrano gli scatti che incantano e fanno sognare i loro fan.

Basta una foto dei due innamorati che guardano l’orizzonte che in pochissimi minuti, il contatore dei like schizza alle stelle mentre il post è stato fatto ad arte per una campagna pubblicitaria di un noto brand.

Elodie con la sua bravura e bellezza ha conquistato tutti sul palco del Festival di Sanremo, allo stesso tempo il rapper italiano di successo, rientra nell’immaginario collettivo femminile con la figura del bel tenebroso che conquista, facendo sognare milioni di donne.

A gonfie vele verso un futuro

La tecnologia è uno strumento potentissimo e bisogna stare attenti soprattutto ai social network e ai vari account e oggi, dopo 3 anni, la coppia sembra più innamorata che mai e si può vedere come la coppia sui social sia seguitissima.

Il rapper milanese e la romanissima Elodie una coppia artistica molto apprezzata.