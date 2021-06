Elisa Isoardi, ecco svelati i motivi della rottura con Matteo Salvini

A distanza di diversi anni sono emersi i dettagli riguardo la separazione fra la conduttrice Elisa Isoardi e Matteo Salvini.

Un vero e proprio periodo di cambiamento per la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Non solo la fine del rapporto con il leader della Lega, Matteo Salvini, la Isoardi sarebbe pronta ad una nuova avventura anche nel mondo dello spettacolo.

In autunno Elisa Isoardi tornerà alla conduzione di diversi programma tv

Nello specifico Mediaset starebbe pensando di affidare un programma autunnale al duo formato proprio da Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini, a discapito di Barbara D’Urso la quale dovrebbe vedere la sua mole di lavoro calare drasticamente.

Tornando a parlare alla vita amorosa della stella della televisione, sembrano finalmente essere state rivelate le cause della separazione da Salvini, avvenuta ormai tre anni fa.

Gli impegni hanno giocato un ruolo importante nella rottura dei due

Stando alle parole della donna, in un intervista rilasciata al settimanale “Dipiù” per Cairo Editore, la relazione è durata per ben cinque anni terminando proprio quando Salvini salì al governo. Molti, infatti, avrebbero criticato la sua scelta trovando insensato lasciare qualcuno con quella posizione.

La Isoardi però avrebbe risposto come a lei tutto questo non interessasse e che se una relazione non funziona come dovrebbe bisogna troncarla. Le parole di quest’ultima, dunque, hanno fatto intuire come ci fossero problemi fra i due prima ancora che Salvini salisse al governo.

Stando ad alcune notizie di gossip, ad aver spezzato la coppia di amanti sono stati i loro rispettivi impegni, infatti, non riuscivano a far combaciare gli orari e vedendosi di rado si sa risulta difficile tenere in piedi una relazione.