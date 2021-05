Elodie, annuncio incredibile: importanti novità per la cantante

La cantante non è riuscita a tenerlo per sé a lungo. Elodie ha dato la bella notizia ai fan lasciando tutti a bocca aperta.

Una bellissima notizia quella rivelata da Elodie. La cantante ha voluto condividere un suo ultimo successo con i fan. La gioia è immensa.

Un successo dopo l’altro per la cantante. Non solo in ambito musicale: l’ex talento di Amici sta conquistando anche la moda.

Elodie, bellissimo annuncio ai fan

Una notizia che ha spiazzato tutti: Elodie diventa il volto della Bulgari per l’Italia. Ad annunciarlo è stata proprio lei in prima persona sul suo profilo IG:

“Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte della @bulgari family come Ambassador per l’Italia”.

La cantante che ad oggi vanta quasi due milioni e mezzo di follower è stata scelta tra tante VIP per ricoprire un ruolo che le darà visibilità in tutto il mondo considerato il valore della casa di moda in questione. Un altro successo meritato da aggiungere alla sua carriera.

Elodie, nuovo ruolo in tv

La cantante è pronta a lanciarsi anche nel mondo della recitazione. Ha già firmato con la Volver, agenzia che cura gli interessi di attori molto noti nel nostro paese, come Matilda De Angelis, Beppe Fiorello ed altri. L’ex pupillo di Maria De Filippi si è detta “orgogliosa ed emozionata” della nuova avventura.

La Volver ha omaggiato il suo ingresso con un video ufficiale e una didascalia piena di elogi:

“E’ diventata un’icona di stile e moda, le piace trasformarsi in continuazione e ci lascia sempre tutti senza parole. Non poteva mancare quindi nel suo percorso artistico anche il cinema e noi non possiamo che essere super orgogliosi di essere stati scelti per accompagnarla in questo nuovo viaggio”.

Un periodo decisamente florido per la cantante, il suo percorso è tutto in ascesa.