Grave lutto nella fiction Don Matteo, il triste addio al grande attore

Don matteo: grave lutto per la serie televisiva di Rai Uno, i messaggi di cordoglio sui social: ” Nel mio cuore per sempre”

Mondo del cinema, teatro e serie Tv italiano in lutto: scomparso uno degli attori di Don Matteo.

Don Matteo in lutto: addio a Raffaele Pisu

La serie televisiva targata Rai Uno è in lutto per la scomparsa di un membro del cast. Si è spento, all’età di 94 anni, nella sua casa a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna il comico, conduttore e attore Raffaele Pisu. Una carriera costellata da grandi successi. Dopo essere stato prigioniero in un campo di concentramento tedesco per ben 15 mesi si dedica poi sin da subito alla sua passione: la Tv. Nei primi anni del dopoguerra ha preso parte a numerosi varietà quali Senza Rete, L’amico del giaguaro e Ma che domenica amici. Lunga anche la lista dei film a cui ha partecipato l’attore bolognese quali SMS – Sotto mentite spoglie, regia di Vincenzo Salemme (2007), Tutta colpa della musica, regia di Ricky Tognazzi (2011) solo per citarne alcuni.

E’ apparso anche in numerose serie televisive quali Ma chi l’avrebbe mai detto (2007) Marameo, regia di Rolando Colla (2008) e nello stesso anno è entrato nel cast dell’ottava stagione di Don Matteo.

I messaggi di cordoglio sui social

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte dei suoi colleghi e amici da Barbara D’Urso a Vincenzo Salemme. Tra questi anche il conduttore del tg satirico Striscia La Notizia, Ezio Greggio, che ha voluto dedicare un messaggio su IG al suo collega che ha commosso il popolo del web: