Grave lutto per Vincenzo Salemme, il triste addio sui social: ‘Un uomo gentile e perbene’

Lutto per l’attore partenopeo Vincenzo Salemme, l’addio sui social commuove i fan: ‘Un uomo gentile e perbene’

Vincenzo Salemme, noto attore di origine partenopea, è tra i volti più acclamati del cinema e del teatro Italiano. L’attore è solito condividere con i suoi fan sui social la sua quotidianità.

Nel suo ultimo post, Salemme mette da parte l’ironia, per condividere con i suoi follower un lutto. L’attore pubblica così un breve messaggio d’addio, per ricordare quello che è stato un ‘uomo gentile e perbene’.

Il post di addio sui social

Nel suo ultimo post, Vincenzo Salemme, dice addio a quello che è stato per lui un grande amico e collega, una persona ‘gentile’ e ‘perbene’.

Con un piccolo video, l’attore partenopeo saluta per sempre Raffaele Pisu, il noto attore e ex conduttore del Tg satirico più seguito dagli italiani, ‘Striscia la notizia’.

Pisu, come ricorda l’attore, ha collaborato con lui anche in uno dei suoi film più recenti: ‘Sms – sotto mentite spoglie’.

Salemme ha voluto ricordare così quale grande uomo di spettacolo sia stato in vita, Raffaele Pisu, per la cui morte è molto rammaricato. Un semplice ‘Ciao’ per salutare per sempre uno dei più grandi volti dello spettacolo italiano.

Vincenzo Salemme, le critiche per il mancato ‘addio’ al grande Luciano De Crescenzo

I fan non hanno potuto che unirsi all’attore nel salutare Raffaele Pisu, ma non hanno potuto fare a meno di notare che non c’è stato alcun messaggio di cordoglio per un’altra icona, della letteratura e del cinema, Luciano De Crescenzo, scomparso di recente.

Dilagante la delusione tra gli utenti che scrivono che qualche parola ‘l’avrebbe meritata’ anche lui:

‘Mi aspettavo due parole anche per de crescenzo’

C’è poi chi replica schierandosi in difesa dell’attore, scrivendo che forse Salemme aveva deciso pubblicare questo video messaggio, non solo per il calibro ma anche perchè come lui stesso ha dichiarato ha avuto la ‘fortuna’ di conoscerlo di persona e di collaborarvi.

Ecco il video messaggio pubblicato dall’attore: