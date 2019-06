Vincenzo Salemme ‘Ha bisogno di un trapianto di midollo osseo’: l’appello straziante sui social

Vincenzo Salemme, celebre attore napoletano, non ha potuto fare a meno che fare un appello sui social. Un trapianto necessario in poche ore

Vincenzo Salmme è uno degli attori napoletani più amati in Italia. Il suo modo di divertire, senza mai essere volgare, piace non solo ai napoletani, ma a tutti gli italiani che non perdono al cinema mai le sue pellicole. C’è però un lato molto sensibile di Salemme, che va oltre la risata. In questo video caricato poche ore fa, si scopre un altro volto dell’attore.

Vincenzo Salemme, l’appello per il trapianto osseo

Chi ha popolarità sui social ha quasi il dovere di raccontare storie come quella che ha raccontato Vincenzo Salemme. L’attore ha voluto rivelare tutto per una causa speciale, quella di trovare nel minor tempo possibile un donatore di midollo osseo. L’ex giudice di Tale e Quale Show ha raccontato la storia della piccola Diana che ha purtroppo necessario bisogno, per sopravvivere, di un midollo osseo.

Chiaramente non è facile trovarne uno compatibile, ed è per questo che l’attore ha voluto fare dal suo seguitissimo account un appello a voce alta per questa piccolina.

Salemme, un bellissimo gesto per Diana

Vincenzo Salemme ha così spronato tutti quelli che si sentono in dovere di far qualcosa ad andare Sabato 6 luglio a Piazzale Tecchio a Napoli: qui ci saranno i volontari che spiegheranno cosa a chi vuole provare a dare una mano e a salvare la vita alla piccola. Anche grandi volti del mondo dello spettacolo, in passato, hanno dato il loro contributo. Basti pensare al grande Fabrizio Frizzi che in prima persona donò il midollo osseo, sfatando alcune delle paure legate all’operazione.

Un atto di generosità che cambierà la vita della bambina, ma anche la nostra: gesti come questi ci rendono persone migliori. Di seguito, troverete il video appello dell’attore con i dettagli dell’appuntamento. Non vi serve altro per fare la vostra parte!