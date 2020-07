Dimagrisci facilmente con lo zafferano: sveglia il metabolismo e torna in forma...

Se non sai più cosa provare per perdere peso prova con una spezia prodigiosa. Dimagrisci facilmente con lo zafferano: scuoti il metabolismo e torna in forma.

Dimagrisci facilmente con lo zafferano e prova anche tu ricette prelibate e light usando questa spezia prodigiosa.

È una spezia fantastica dal sapore unico, rinomato per i suoi benefici: fa bene alla pelle, all’intestino e accelera il metabolismo.

Ricco di sostanze antiossidanti aiuta a scuotere il metabolismo lento aiutandoti a dimagrire più in fretta e con meno fatica.

Torna facilmente in forma e dimagrisci con lo zafferano, scopri come inserirlo nella tua quotidianità.

Zafferano, un portento per dimagrire

In cucina usare spezie ed odori aiuta a diminuire i condimenti facendo sì che soprattutto l’uso del sale sia limitato.

Il curry, la curcuma e la paprika sono più conosciute per essere spezie utili per restare in forma con gusto, sapevi che anche lo zafferano è tra queste?

Esattamente, lo zafferano è una spezia altrettanto benefica se vuoi rimanere in forma e dimagrire in modo semplice.

Viene spesso presa in considerazione solo per il famigerato risotto allo zafferano, una ricetta deliziosa tipica delle zone milanesi, ma non è utile solo a questo.

Lo zafferano è una spezia costosa e preziosissima infatti il suo costo è alto ma vale la pena mangiarla: acceleri il metabolismo in modo semplice e naturale dandogli una bella scossa.

La sua azione stimolante accelera il metabolismo basale facendoti bruciare più calorie a riposo! Se condurrai una vita sana ed equilibrata facendo anche dell’attività fisica i risultati non tarderanno ad arrivare.

Assumi lo zafferano 2-3 volte a settimana senza esagerare e vedrai che risultati.

Non abusare nel consumarlo, è una spezia benefica ma ha qualche controindicazione:

può interferire con l’assunzione di medicinali anticoagulanti e farmaci per regolare la pressione sanguigna

l’uso continua e smoderato può provocare contrazioni uterine, pericolose se siete in stato interessante

Come utilizzarlo in cucina

Lo zafferano è una spezia deliziosa ed estremamente versatile da utilizzare in cucina.

Ottimo sia nelle preparazioni salate che in quelle dolci! Potrete utilizzarlo per cucinare un pollo speziate, un delizioso orzotto oppure un budino.

Si accosta perfettamente con le carni bianche come pollo e tacchino oltre che con quasi tutti le verdure.

Ecco alcune idee sfiziose per integrare lo zafferano nella vostra alimentazione: