Diletta Leotta, il seno esplode nel top striminzito: lo scatto manda il web in visibilio

Diletta Leotta esplosiva sui social, la scollatura profonda lascia ben poco all’immaginazione: «Sei la fine del mondo».

La sua bellezza e la sua sensualità hanno bucato lo schermo. Diletta Leotta è una delle donne più amate e desiderate del nostro Paese e su Instagram conta più di 5,2 milioni di follower. I suoi seguaci non si perdono un suo scatto e, come sempre, le sue foto fanno un boom di like e commenti. Nella giornata di ieri, la giornalista sportiva ha condiviso uno scatto molto semplice ma ai fan non è sfuggito un dettaglio piccante: la scollatura profonda lascia poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta: la scollatura profonda

Una dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. La conduttrice siciliana non manca mai di condividere video o scatti della sua vita quotidiana che migliorano la giornata dei suoi seguaci. Non molte ore fa, l’inviata di Dazn ha condiviso su Instagram una nuova foto che , come sempre, ha conquistato i suoi fan. Per quale motivo?

Nel dettaglio, lo scatto immortala la giornalista sportiva a mezzo busto e indossa un bellissimo maglione beige che mette in evidenza le sue forme pazzesche. La maglia ha una scollatura decisamente profonda che lascia intravedere il suo rigoglioso décolleté. Durante la pausa della Serie A per l’impegno con la Nazionale, la conduttrice siciliana ha deliziato i suoi fan con una serie di scatti nella sua città natale: Sicilia.

La foto virale sui social

Il suo sorriso, la sua bellezza e le sue forme sensuali hanno catturato l’attenzione di tutti. La nuova foto condivisa su IG ha raccolto un cospicuo numero di like e commenti. Ecco alcuni commenti che si possono leggere sotto allo scatto della conduttrice siciliana. Diletta Leotta sa perfettamente come stupire i suoi follower:

«Sei il paradiso» , «Che bomboniere». «Tra un po’ esplodono».

Un altro utente ha ironicamente aggiunto: