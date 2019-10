Diletta Leotta bollente il micro top non trattiene le curve: la foto sui social fa impazzire i fan

Diletta Leotta atomica in costume, le foto della conduttrice siciliana mandano in delirio i fan:«Sei più tosta del bordo piscina … sappilo!»

La conduttrice siciliana, Diletta Leotta, è una delle donne più amate e apprezzate dal popolo del web per la sua indubbia bellezza. Con la pausa della Serie A per l’impegno della Nazionale, l’inviata di Dazn si è concessa qualche giorno di relax nella sua città natale: Catania. Le alte temperature della sua terra di origine l’hanno spinta a passare una piacevole giornata in piscina ma il costume che indossa mostra più del dovuto: la foto manda in tilt i social.

Diletta Leotta atomica in costume

Una bellezza che di certo non passa inosservata quella di Diletta Leotta. Negli ultimi anni è riuscita a conquistare un grande pubblico dapprima in veste di conduttrice del Telegiornale sportivo in collaborazione con Gianluca Di Marzio su Sky e successivamente come inviata del programma calcistico di Dazn ‘Diletta Gol’. Sui social non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità e molti di questi lasciano ben poco all’immaginazione.

In occasione della sosta della Serie A, la giornalista siciliana ha deciso di partire per la Catania per concedersi qualche giorno di relax in vista dei prossimi impegni televisivi. Il caldo della sua terra l’ha spinta a rimettersi il costume e fare un tuffo in piscina. Ma il costume fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

La conduttrice siciliana atomica in costume

Seguitissima sui social ha deciso di deliziare i suoi fan con scatti da capogiro. Non molte ore fa, Diletta Leotta ha condiviso su Instagram foto della sua giornata in piscina che hanno conquistato il popolo del web. Per quale motivo? La conduttrice siciliana indossa un bellissimo costume con i pesci su fondo fucsia che lascia intravedere il suo seno prosperoso e mostrano il suo fisico mozzafiato:

In pochi secondi la foto ha fatto un boom di like e commenti. Un utente ha infatti scritto: