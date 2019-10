La sexy giornalista di Sky Sport, Diletta Leotta, segna un nuovo record. Amata sui social, i suoi 10 scatti valgono 5 Milioni.

Diletta Leotta, è tra le giornaliste sportive più ammirate del panorama televisivo.

La sua carriera ha avuto inizio subito dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza alla Luiss inizierà, in Sky, nelle vesti di conduttrice del Telegiornale sportivo in collaborazione con Gianluca Di Marzio per poi approdare in Radio, diventando testimonial di ‘Rds Academy‘, il talent show rivolto agli aspiranti dj radiofonici.

Lei, un perfetto connubio di cultura e bellezza, è molto apprezzata soprattutto sui social dove ama pubblicare e condividere con i suoi fan, stralci del suo quotidiano fatti di lavoro, vacanze e piccoli momenti di relax.

Diletta Leotta conquista i social

Ed è proprio grazie ai social che la celebre icona di Rds Academy, si è aggiudicata un singolare primato.

Diletta Leotta, infatti, è riuscita a conquistare in pochissimo tempo oltre 5 milioni di ‘mi piace’ da parte degli utenti che incantati dalla sua bellezza la seguono quotidianamente e godono del suo essere non solo così profondamente bella ma anche colta e riflessiva.

Un record tanto singolare quanto importante per la giornalista siciliana, racchiuso in un breve video raccolta delle foto che maggiormente hanno conquistato i suoi fan.

Ecco i 10 Scatti di Diletta Leotta che hanno conquistato ben 5 milioni di visualizzazioni.