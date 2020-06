Cos’è il Binge Eating? Cause, sintomi e cure di questo disturbo alimentare

Mangi cibo in grande quantità senza mai regolarti? Forse soffri di Binge Eating Disorder: scopri cos’è, quali sono le cause e come curarlo.

Se mangi tanto e in modo sregolato allora potresti soffrire di Binge Eating Disorder (BED).

Nell’essere affetti da questo disturbo alimentare ci si trova spesso ad affrontare delle vere e proprie crisi iperfagiche cioè momenti in cui ti abbuffi di cibo senza essere in grado di fermarti sentendoti poi in colpa e frustrato.

Può causare malattie come grave obesità, disturbi gastro-intestinali e gravi malattie circolatorie oltre a bulimia e anoressia.

Ingerire compulsivamente ingenti quantità di cibo senza nemmeno “registrare mentalmente” l’azione di averlo fatto e conseguentemente non averne mai abbastanza è la caratteristica di chi soffre di BED.

Scopriamo cos’è, le cause e come curare il BED in modo definitivo.

Cos’è il Binge Eating Disorder

Il Binge Eating Disorder (BED) cioè Disturbo dell’Alimentazione Incontrollata è un disturbo alimentare molto diffuso che colpisce sia adolescenti che adulti.

Consiste nel mangiare grandi quantità di cibo in modo sregolato: perdere il controllo su COSA e su QUANTO si sta mangiando.

Somiglia alla bulimia poiché si caratterizza per ricche abbuffate di cibo ma a differenza di questa non prevede dei metodi di rimedio al senso di colpa come dieta drastica, eccessivo esercizio fisico, vomito provocato o digiuno.

I sintomi del disturbo alimentare

I sintomi riconoscibili in una persona affetta da questo disturbo sono:

depressione e senso di colpa dopo le abbuffate

perdita di controllo su cosa e quanto mangia

E ci sono anche:

bassa autostima

frustrazione e insoddisfazione

umore a terra e depressione

Le donne sono le più colpite (circa il 60%) ma anche gli uomini ne soffrono.

Il Binge Eating Disorder oltre ad essere tra i primi fattori che causano l’obesità e la bulimia spesso viene confuso con la fame emotiva poiché simili.

Quali sono le cause

Le cause del BED vanno identificate in alcuni fattori:

genetica abitudini familiari poco sane fattori personali e comportamentali condizioni ambientali e sociali sfavorevoli patologie fisiche

Curare il BED alla radice significa anche combattere ciò che lo scatena: un valido team di medici esperti può aiutarti a farlo.

Come curare il BED

Il primo passo è una corretta diagnosi rendendo il paziente completamente consapevole del malsano rapporto che ha con il cibo.

La miglior cura è lasciarsi aiutare da un valido team di medici che possa a

Perdere peso con diete restrittive non è utile perché si potrebbe sempre ricadere nel solito circolo vizioso! Bisogna eliminare le abbuffate e imparare ad avere un sano rapporto qualitativo e quantitativo con il cibo.

Affidarsi a medici nutrizionisti e psicologi che possano accompagnare il paziente in questo percorso è la scelta ideale.

