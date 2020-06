Troppi zuccheri danneggiano il cervello! Perché fa male alle mente

Sapevi che troppi zuccheri danneggiano il cervello oltre a farti ingrassare notevolmente? Scopriamo perché fa male alla mente abbuffarsi di dolci

Oramai è risaputo che mangiare troppi dolci fa male alla salute ma sapevi che troppi zuccheri danneggiano il cervello? Scopriamo perché è pericoloso abbuffarsi di dolci e quali rischi correte facendolo.

Per avere una vita più sana dovresti liberarti degli zuccheri in eccesso: tante problematiche, gravi e non, sono causate dall’eccessiva assunzione di zucchero.

È importante sapere che essere dipendenti dallo zucchero è una cattiva abitudine alimentare. Ci sono studi scientifici che confermano quanto lo zucchero agisca sul corpo come una droga: più ne assumi e più ne hai bisogno.

E il cervello? Quali danni subisce il cervello, il nostro centro cognitivo, se abusiamo dello zucchero?

Abbuffarsi di dolci e zuccheri fa male al cervello, scopriamo perché.

I danni al cervello dovuti all’abuso di zucchero: 3 conseguenze

Spesso per fame nervosa o fame emotiva riversiamo nel cibo, soprattutto in quello dolce, le nostre ansie, lo stress e i problemi: cerchiamo conforto nel nostro cibo preferito come cioccolato, biscotti e gelato sperando di colmare il vuoto che abbiamo dentro.

Iniziamo con un pezzetto e poi, giorno dopo giorno, se non riusciamo a regolarci rischiamo di finire l’intera scatola di biscotti al cioccolato!

Non tutti sanno però che consumare dosi eccessive di dolci quando si è depressi e nervosi provocherà un risultato contrario a quello sperato: aumenterete stress e depressione invece di diminuirla.

Quando cerchiamo conforto nel cibo mangiando dosi extra di zucchero ci facciamo del male: l’organismo subisce un danneggiamento dalla quantità esagerate di zucchero e anche il cervello soffre.

Quali conseguenze subisce il cervello se mangiamo troppi zuccheri? Ecco i 3 danni principali:

aumenta la tristezza e lo stress: diventando fortemente dipendenti dallo zucchero saremo portati a mangiarne sempre di più per poi sentirci in colpa rallentati i processi cognitivi: troppo zucchero provoca un immediato risveglio infatti ci sentiamo gasati ed eccitati ma poi il down successivo è doppiamente forte! Non riuscite a pensare velocemente, a ragionare a mente fresca perché lo zucchero extra diventa una metaforica zavorra che vi impedisce di essere luci e scattanti mentalmente. aumentano i livelli di ansia: non ci sono ancora stati riscontri scientifici in merito ma sugli animali già è stato accertato che l’aumento dell’ansia è positivamente correlato al consumo extra di zuccheri.

Per preservare la salute del corpo, non ingrassare e mantenere la mente lucida è meglio non abusare dello zucchero: meno zucchero più salute!