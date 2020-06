Frullato sgonfia pancia miracoloso: dimagrante e con solo 4 ingredienti

Prova anche tu il frullato sgonfia pancia miracoloso a base di 4 semplicissimi ingredienti: addome piatto, niente gonfiore e meno fame nervosa.

Il frullato sgonfia pancia miracoloso per un ventre piatto a prova di bikini è buonissimo e facile da preparare.

L’estate è arrivata e tutti vogliamo apparire al meglio ma troppe volte accade lo spiacevole inconveniente della pancia gonfia: il colon irritato si dilata, la pancia è gonfia e dura facendoci sembrare più grasse oltre che farci sentire a disagio.

Volete la pancia piatta? Ogni mattina bevete questo delizioso frullato con solo 4 ingredienti: semplici, facilmente reperibili e genuini.

Nessuna magia o trucco speciale, è solo un connubio vincente di quattro alimenti con proprietà benefiche fantastiche che favoriscono la regolarità intestinale tanto quanto lo sgonfiamento della pancia.

Dieta, allenamento e frullato sgonfia pancia abbinato potranno aiutarvi anche a dimagrire qualche chilo prima di partire per le vacanze, provatelo subito!

I benefici del frullato sgonfia pancia

Il frullato sgonfia pancia è un prodigioso connubio di 4 cibi genuini e ricchi di proprietà benefiche.

Mantenetevi attivi durante la giornata facendo sport, mangiate bene e in modo sano per aiutare il corpo a ritrovare l’equilibrio perso oppure anche a perdere qualche chilo.

Bevendo questo frullato a base di latte vegetale, mela, cannella e fiocchi di avena la vostra pancia sarà molto più piatta e sgonfia.

Vi consigliamo di prepararlo al mattino e berlo a stomaco vuoto per favorirne l’assorbimento in modo più veloce. Bevetelo ogni mattina per una settimana e i risultati non tarderanno ad arrivare!

Ingredienti e benefici

Il latte vegetale da usare può essere il vostro preferito: avena, soia, cocco, riso, scegliete voi.

Potrà anche essere sostituito, se lo preferite, con un delizioso yogurt greco o semplicemente yogurt bianco. Lo yogurt, ricco di prebiotici, favorisce il regolare funzionamento dell’apparato grastro-intestinale prevenendo tutti i fastidi ad esso legati tra cui il gonfiore.

La cannella oltre ad essere un eccellente accelerante metabolico è deliziosa e ha tante proprietà benefiche per il vostro organismo: 1/3 cucchiaino è la dose perfetta.

La mela è la regina degli alimenti disintossicanti e depurativi: ‘una mela al giorno toglie il medico di torno’. Ricca di fibre aiuterà la pancia a liberarsi del gas in eccesso tornando alla normale dimensione. Dal potere saziante potrete dire addio alla fame da stress.

L’avena è il cereale perfetto per sgonfiare la pancia perché favorisce il transito intestinale grazie all’alto contenuto di fibre.

Ricetta Frullato sgonfia pancia

In un frullatore mettete 2 mele sbrucciate e senza semi, 3 cucchiai di fiocchi di avena neutra, 1 bicchiere di latte oppure 1 yogurt, 1/3 cucchiaino di cannella e 10 cubetti di ghiaccio.

Frullate alla massima potenza fino a che tutto il ghiaccio non sarà completamente frantumato. Buon appetito!