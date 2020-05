3 Maschere viso fai da te, facili ed efficaci: scegli quella che fa per te

Hai la pelle bruciata dal sole, arrossata o disidratata? Ecco 3 Maschere viso fai da te estive: scegli quella più adatta alla pelle del tuo viso.

Se con il caldo hai la pelle del viso disidratata, spellata, impura o danneggiata dal caldo, dal sole e dalla salsedine dovresti provare queste 3 maschere viso fai da te!

In estate è facile bruciarsi, disidratarsi o danneggiare la pelle con l’abbronzatura, come poter rimediare?

Prova queste 3 maschere viso fai da te, sono l’ideale per prenderti cura della tua pelle perché:

Rigenerano la pelle disidratata dal sole e dalla salsedine

Sfiammano le zone irritate o bruciate dalle scottature

Eliminano le impurità dovute a sudorazione, smog ed eccesso di sebo

Quale fa per te? Scegli la più adatta!

3 Maschere viso fai da te

Maschera aloe vera e menta: rinfrescante

Vuoi rinfrescare, lenire e idratare la pelle dopo una giornata di mare? Applica questa maschera alla sera sulla pelle detersa per 45 minuti 2 volte a settimana.

1 cucchiaio di aloe vera naturale

6 foglioline di menta

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

3 cucchiai abbondanti di farina di cocco naturale

Tritare finemente la menta, poi unire tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolate per amalgamarli bene.

Lasciate la maschera in freezer per 1 ora prima di applicarla, sarà fredda e piacevole sul viso!

Leggi anche: Consigli per una perfetta skincare mattutina

Maschera miele e camomilla: lenitiva

Niente arrossamenti o irritazioni, la pelle sarà incredibilmente distesa e rilassata dopo il trattamento: perfetta se vi arrossate a causa del sole forte.

Vi serviranno:

1 bustina di camomilla

1 cucchiaio di miele

4 cucchiai di olio di mandorle dolci

2 cucchiai pieni di farina di mandorle

Bollite dell’acqua e usatene circa 30 ml per un’infusione di camomilla. Lasciatela in infusione per 15 minuti.

In una ciotola unite tutti gli ingredienti e l’infusione di camomilla, mescolate per rendere densa e omogenea la maschera e poi applicatela sul viso.

Lasciate in posa 30 minuti uno strato abbondante di maschera.

Maschera avocado e lime: purificante

Questa maschera è nutriente ma anche astringente e purificante grazie al lime!

Perfetta per purificare la pelle dall’eccesso di sebo e dalle impurità senza irritarla. Applicatela 2 volte a settimana per 30 minuti. Vi occorrerà:

1/3 yogurt greco

1/2 avocado morbido

2 succo di lime ( oppure 1 limone)

1 cucchiaio di miele

Spellate l’avocado e ricavatene la polpa, mettetela nel mixer con il resto degli ingredienti e frullate per 1 minuto.

La consistenza della maschera sarà cremosa e densa, lasciatela in frigorifero a raffreddare 2 ore e poi applicatela su tutto il viso ad eccezione del contorno occhi.

Leggi anche: 3 scrub corpo fai da te