‘Non si alzava dal letto’ Camilla Parker, colpita da un malore per via dello stress il giorno più importante della sua vita

Camilla Parker non è di certo nelle simpatie di tutti gli inglesi. Ma sapere del suo malore, il giorno del suo matrimonio, ha fatto commuovere tutti. Ecco cosa è accaduto

Il Principe Carlo e Camilla Parker si sono sposati nel 2005 dopo più di 30 anni di conoscenza “speciale”. Un esperto rivela però che prima del matrimonio Camilla era talmente stressata da non riuscire ad alzarsi dal letto. Vediamo cosa accadde tra le mura di Clarence House.

Un amore segreto per Carlo e Camilla

I Duchi di Cornovaglia sono convolati a seconde nozze per entrambi nel 2005 ma il loro amore era inziato decenni prima.

Carlo e Camilla infatti si conobbero intorno ai primi anni’70 quando erano due giovani rampolli dell’alta società nobiliare del Regno Unito.

La loro amicizia divenne ben presto molto intima e sia la famiglia di Camilla Parker sia quella del Principe Carlo si misero d’impegno per separarli.

Camilla sposò così il suo fidanzato storico Andrew Parkers-Bowles e Carlo sposò poco convinto la giovanissima Lady Diana Spencer.

Il loro amore però non si spezzò nonostante i rispettivi partner e la loro relazione clandestina fu tra le cause del divorzio mediatico più seguito e ricco di scandali della storia della monarchia inglese, quello tra il Principe Carlo e la Principessa Diana.

Si potrebbe pensare dunque che il giorno in cui i due amanti convolarono finalmente a nozze entrambi fossero felicissimi, ma a quanto pare le cose non sarebbero andate proprio così.

Cosa accadde di impensabile la mattina del matrimonio

Sul Daily Express viene riportata la testimonianza di una biografa di corte Penny Junor.

La scrittrice ha affermato che Camilla era malata probabilmente a causa dello stress e non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto:

“Camilla non stava bene il giorno del matrimonio”

E rivela un retroscena sui giorni precedenti le nozze che pochi conoscono:

“Per tutta la settimana era stata a Ray Mill House affetta da sinusite”

A detta della Junor, la Duchessa era così provata dalla situazione che dovette ricorrere all’aiuto di parecchie amiche che andarono a casa sua per accudirla, portandole anche dei cibi “curativi”.

In particolare la Junor racconta che una sua amica di Camilla, Lucia Santa Cruz fosse molto preoccupata per la salute della Duchessa

“Era terrorizzata dal fatto che Camilla non arrivasse al matrimonio poiché era davvero malata e stressata”

Superato il problema fisico della sinusite infatti, la futura Duchessa di Cambridge versava in uno stato di stress davvero molto forte tanto che la mattina del matrimonio, dopo aver dormito a Clarence House, ci fu bisogno di 4 persone per convincerla ad alzarsi dal letto.

“Era terrorizzata”

afferma Penny Junor.

Di sicuro la situazione per Camilla non fu facile, sapendo di avere contro non solo la madre di Carlo, la Regina Elisabetta ma anche a maggioranza dell’opinione pubblica che non aveva perdonato alla donna di essere la causa del divorzio seguito poi dalla morte della Principessa Diana.