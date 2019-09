Camilla Parker costretta a separarsi da Carlo: l’annuncio del padre della Duchessa, causa della fine della favola

Carlo e Camilla Parker hanno dimostrato negli anni di amarsi tantissimo, la famiglia di lei però non ha mai accettato la relazione: la separazione forzata

Camilla Parker ha faticato a lungo per farsi accettare dai sudditi inglesi. Tutt’oggi c’è chi critica il suo essere e i suoi modi di fare paragonandola alla sua più grande nemica, Lady Diana. Carlo e Camilla però hanno dimostrato negli anni di provare un forte sentimento. Emerge adesso però il motivo che li ha spinti alla separazione sofferta e costretta.

Camilla Parker, la decisione della separazione da Carlo: volere della famiglia

Dopo le foto scandalo in costume che hanno fatto arrabbiare gli inglesi, Camilla Parker torna a far parlare di sé. Questa volta è la sua storia d’amore chiacchieratissima il soggetto di interesse. Per parlare del presente di Camilla, bisogna fare necessariamente un salto nel passato.

Il Royal Wedding del 1981 fu il più seguito di sempre, le future nuore di Diana Kate e Meghan seguiranno questa tradizione anni dopo incantando le folle di telespettatori.

Ma nella memoria la Principessa più bella rimane Diana Spencer che sale all’altare per sposare il suo fidanzato il Principe di Galles.

La storia successiva ci ha raccontato di un matrimonio infelice fino al triste epilogo del divorzio nel 1996 e della morte di Lady D un anno dopo ma ora si sa che quel matrimonio era segnato di ombre fin dal principio.

Il Principe Carlo infatti aveva una frequentazione speciale già dai primi anni ’70 e si trattava della sua grande amica Camilla Shand.

I due divennero infatti prima amici poi iniziarono ad aprirsi ad un altro tipo di rapporto e il Principe iniziò a venire introdotto nella famiglia di Camilla.

Il padre di Camilla non sopportava Carlo e lo allontanò

A quanto si legge sul Daily Express però pare che proprio la famiglia di Camilla mise lo zampino per far sì che i due non si sposassero. L’atteggiamento di Carlo che non aveva chiesto a Camilla di aspettarlo mentre si recava all’estero per i suoi impegni militari non era infatti piaciuto agli Shand.

Camilla era in ogni caso all’epoca fidanzata con Andrew Parker-Bowles ma nonostante questo il rapporto con Carlo sembrava stringersi sempre di più quando nel 1972 Andrew partì per il servizio militare.

Quando dunque il fidanzato tornò il fratello di Andrew e il padre di Camilla si misero d’accordo per forzare la mano ai due fidanzati affichè si sposassero prima possibile.

Come scrive nel libro sulla vita di Carlo la biografa Sally Bedell Smith i due:

“Intervennero per far pubblicare sul Times un annuncio di matrimonio il 15 marzo 1973. In questo modo Andrew fu costretto a fare la proposta di matrimonio a Camilla”

e i due convolarono dunque a nozze il 4 giugno dello stesso anno.

La delusione di Carlo e il matrimonio con Diana

Il Principe Carlo restò di stucco per questa decisione e fu molto amareggiato del fatto che la relazione con Camilla che pareva essere iniziata nel migliore dei modi da entrambe le parti fosse finita così bruscamente.

Nel libro di Robert Lacey “Reali: Sua Maestà la Regina Elisabetta II” del 2008 si rivela che non soltanto la famiglia di Camilla osteggiava quel matrimonio: anche altre persone cospirarono per far sposare Carlo con un’altra pretendente.

la Regina Elisabetta stessa infatti premette affinché Carlo sposasse una delle nipoti della sua cara amica Lady Fermoy appartenente alla famiglia Spencer .

Carlo dunque, deluso e provato dalla separazione forzata con Camilla si lasciò convincere a sposare infine Diana Spencer ma illuse solamente quella giovane ed innocente ragazza perché le cose poi andarono come sappiamo.

Camilla Parker restò sempre nel cuore del Principe di Galles fino al loro matrimonio nel 2005 ed è probabile che senza imposizioni e sotterfugi si sarebbero risparmiate molte sofferenze a tutti i protagonisti di questa intricata vicenda.