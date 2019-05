Lady Diana, la sua personal trainer rompe il silenzio: “Quando Carlo chiese il divorzio lei si oppose perché…”

Lady Diana, la personal trainer rivela alcuni dettagli della vita privata della Principessa, ecco cosa ha detto la donna

Sono passati quasi 21 anni dalla tragica scomparsa della Principessa Diana ma ancora oggi continuano a trapelare dettagli sulla sua vita privata.

Diana Spencer: il matrimonio con il Principe Carlo

Una storia d’amore travagliata quella tra la Principessa Diana e Il Principe Carlo. I due si sono sposati il 29 Luglio del 1981 nella Cattedrale di San Paolo, a Londra. Una cerimonia con oltre duemila invitata. Un matrimonio da favola che fu seguito da milioni di fan in tutto il mondo. Tutto sembrava perfetto. Negli anni, Diana è stata soprannominata come la ‘principessa triste’ in quanto perché soffriva di bulimia, depressione e autolesionismo.

Ci sono due correnti di pensiero: c’è chi crede che il loro matrimonio sia stato completamente privo di sentimenti e chi, invece, è fermamente convinto che la coppia si sia amata. Sono passati quasi 21 anni dalla tragica scomparsa della Principessa del Galles ma continuano a trapelare informazioni sulla sua vita privata. In particolare, la personal trainer della principessa, Jenni Rivett, ha condiviso il suo pensiero sulla relazione tra Diana e Carlo.

Il pensiero di Jenni Rivett

Secondo la donna, Il Principe Carlo ha chiesto il divorzio da Diana per vivere la sua storia d’amore con Camilla Parker-Bowles. Jenni Rivett ha affermato:

“Se avesse avuto scelta, sarebbe rimasta con il marito e avrebbe cercato di portare avanti un matrimonio felice. Si è sposata per amore. Non è stata lei a chiedere tutto questo, è stata costretta. Amava Carlo e non era lei a volersi separare.”

La personal trainer della principessa ha poi affermato che dopo la separazione del marito si è sentita ferita in quanto era una perfetta ambasciatrice per la Gran Bretagna. Ma la perdita del titolo l’aveva ferita profondamente.