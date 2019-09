La Regina Elisabetta ‘Una maligna, deve sparire’: la rottura dei rapporti, una furia contro Camilla Parker

La Regina Elisabetta conosce Camilla Parker da tantissimi anni. I rapporti sono sempre stati buoni, ma un torto ha cambiato tutto

La Regina Elisabetta ha un carattere forte e poco incline al perdono. Con Camilla Parker, infatti, non è stato facile. Delle parole molto forti hanno fatto sì che i rapporti tra le due si incrinassero per sempre.

la Regina Elisabetta II disapprovava Camilla

Fino a che lo scandalo della relazione extraconiugale del Principe Carlo con Camilla Parker non venne alla luce in seguito al divorzio tra Carlo e Diana nel 1996, i rapporti tra la matriarca di casa Windsor Elisabetta II e la futura Duchessa di Cornovaglia erano sempre stati sereni.

In seguito però la Regina prese molto male la figura di Camilla al punto da arrivare ad osteggiare in modo attivo la relazione con suo figlio Carlo.

Come riporta il Daily Express , il biografo non autorizzato Tom Bower ha riportato questo fatto nel suo libro “Principe Ribelle: il potere, la passione, e la sfida del Principe Carlo”.

Secondo l’autore la Regina non aveva addirittura voglia di parlare o vedere Camilla Parker ed una notte Carlo le si avvicinò mentre stava bevendo dei Martini per parlarle di lei.

La madre a quel punto sbottò in maniera stizzita e gli rispose molto duramente:

“Non voglio avere niente a che fare con lei”

Secondo questo libro la Regina considerava Camilla una “donna malvagia” anche se non impose al figlio di troncare la relazione con la donna perchè aveva capito che lei lo rendeva felice.

Lady Diana si sentiva in colpa

Queste rivelazioni fanno capire come la Regina pur non avendo mai avuto in grande simpatia Lady Diana per il suo carattere ribelle, non era contenta della separazione della Principessa da suo figlio il Principe Carlo.

A tutto ciò si somma la rivelazione fatta sia dall’astrologa Debbie Frank che dalla dottoressa in agopuntura Lily Hua Yu , che dopo aver parlato con Diana affermarono come lady D non considerasse Camilla come la vera causa del fallimento del suo matrimonio con Carlo.

Secondo le due donne infatti Diana accusava se stessa e il suo cattivo rapporto con la madre, dalla quale si era sentita abbandonata:

“Sentiva di non avere nessuno che la guidasse quando affrontava situazioni complicate, e se avesse una buona madre avrebbe avuto un matrimonio di successo “

Ha affermato proprio Lily Hua.

Da queste ultime rivelazioni si intuisce che Lady Diana non ebbe forse mai la percezione davvero precisa di cosa fosse successo intorno a lei e del ruolo delle altre figure della Famiglia Reale nella sua vita matrimoniale.