Camilla Parker, lo sgarro a Diana ‘Doveva capire chi comandava’: la terribile umiliazione

Camilla Parker Bowles, perché era presente al matrimonio tra la Principessa Diana e Il Principe Carlo?

Sono passati circa 35 anni dal matrimonio tra Il Principe Carlo e La Principessa Diana, ma i sudditi si sono spesso chiesti perchè Camilla Parker fosse presente alle loro nozze.

Camilla Parker: svelato il motivo della sua presenza

Una storia d’amore che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo quella tra Il Principe Carlo e la Principessa Diana. Una relazione che solo vista dall’esterno era una vera fiaba. In realtà fin dall’inizio è stata tormentata. Per quale motivo? L’erede al trono non è mai stato veramente innamorato della ‘principessa triste’ e i suoi pensieri erano sempre rivolti per la sua attuale moglie: Camilla Parker. Nonostante ciò, Il Principe Carlo decise di sposare Diana Spencer e i due convolarono a nozze nel 1981 nella Cattedrale di Saint Paul di Londra, nel Regno Unito con oltre 2500 invitati tra cui l’ex fidanzata dell’erede al trono. Un gesto che sembrava avere tutta l’impressione di farle capire chi veramente contasse e quindi comandava il cuore di Carlo.

Inizialmente, le due donne erano in buoni rapporti perché suo marito la rassicurava precisando fosse solo una vecchia amica. Con il tempo, Diana ha scoperto che i due si sono dati dei soprannomi: Fred e Gladys. E poche settimane prima del matrimonio, il papà di William e Harry le ha anche regalato un bracciale con le iniziali ‘F’ e ‘G’. Tuttavia, negli anni molti si sono chiesti il motivo per il quale Camilla Parker fosse presente al lieto evento.

Il suo nome nella lista degli invitati

L’attuale moglie del Principe Carlo era presente nella lista degli invitati grazie al suo ex marito, Andrew Parker Bowles. L’uomo, ufficiale della cavalleria all’assalto, controllava la scorta che accompagnò la carrozza della coppia per le vie di Londra.

La gelosia della Principessa Diana non era infondata ed in una passata intervista ha sottolineato la forte presenza della duchessa di Cornovaglia nel suo matrimonio tanto da definirlo un ‘matrimonio affollato‘.