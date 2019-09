Camilla Parker mezza nuda ‘Lurida e disgustosa’: umiliata davanti a tutti, l’indignazione dei sudditi per la notizia pubblicata

Camilla Parker è stata becca senza vestiti mentre era in vacanza da un noto giornale italiano, i sudditi inglesi sono indignati dalle foto e dalla notizia

Incidente diplomatico sfiorato per le foto scandalo di Camilla Parker in Sardegna. Vediamo cosa sta succedendo

Camilla Parkers si rilassa in Italia e viene paparazzata

La Duchessa di Cornovaglia non è mai stata del tutto accettata ed apprezzata dai suddito della Corona inglese e ciò è dovuto al suo ruolo nella separazione del Principe Carlo e della Principessa Diana.

Evidentemente però quando si tratta di difendere il buon nome degli appartenenti alla Royal Family allora le cose cambiano.

Ma cosa è accaduto?

Qualche giorno fa Camilla Parker è sbarcata in Italia, come qualunque turista soprattutto vip che si rispetti, per rilassarsi un po’ nello splendido mare della Sardegna.

Sul suo Yacht Lander G infatti la futura regina consorte meditava di prendersi una pausa di qualche giorno dagli impegni reali prima di raggiungere la Regina Elisabetta a Balmoral.

E proprio sulla barca è stata immortalata dai paparazzi fasciata in un ridotto costume nero che mostrava le sue forme generose.

Per queste foto e per la rivista italiana che le ha pubblicate la corona inglese, tramite il portavoce Richard Fitzwilliams ha avuto parole durissime.

L’attacco alla rivista CHI e a Berlusconi

Il commentatore reale come si legge sul Daily Express avrebbe addirittura definito il settimanale CHI diretto da Signorini come

“Disgustoso e lurido”

scagliandosi contro tutta la categoria dei paparazzi, colpevoli della morte di Lady Diana.

“I Paparazzi rimangono un pericolo costante”

Sempre nell’intervista all’Express il portavoce ha continuato la sua arringa contro la rivista italiana tirando in ballo anche Silvio Berlusconi in quanto in magazine CHI appartenente al Gruppo Mondadori, dunque di sua proprietà.

“Chi, una rivista disgustosamente lurida fa parte dell’impero editoriale dell’ex Primo Ministro Italiano Silvio Berlusconi”.

Fitzwilliams continua elencando tutti gli altri episodi in cui la rivista italiana avrebbe pubblicato foto della Royal Familiy ritenute sconvenienti dalla Corona: l’ultima foto di Diana nell’incidente mentre riceve dell’ossigeno e il topless di Kate come esempi.

Ad una giusta analisi però il fatto di accostare in modo un po’ forzato la politica, per altro nemmeno attuale, con una faccenda di gossip sembra un attacco gratuito.

Vero è che spesso personaggi famosi, non soltanto stranieri ma anche nostrani, si sono scontrati con l’invadenza eccessiva dei paparazzi e la querelle su cosa può essere fotogratato ed i limiti di privacy è tutt’ora da risolvere.

Da Camilla e Carlo, nel frattempo tornati ai loro impegi reali accanto alla Regina, non sono per ora arrivati commenti, forse anche loro non danno così importanza a quegli scatti un po’ voyeristici ma innocui.