Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, spoiler: ‘Nazli e Ferit ottengono l’affido di Bulut’

Bitter Sweet spoiler delle prossime puntate: Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno ad ottenere l’affido di Bulut grazie ad una testimonianza inaspettata. Ecco tutti i dettagli

Le finte nozze per ottenere l’affidamento di Bulut

Come abbiamo potuto vedere nelle precedenti puntate di Bitter Sweet, Ferit escogiterà con la complicità di Nazli un piano per ottenere l’affidamento di Bulut. L’architetto chiederà alla cuoca di sposarlo, per finta, affinchè dimostrando al giudice di essere una persona ‘stabile’ questo possa concedergli l’affido del nipotino che ha perso i genitori per mano di Hakan.

Dopo le nozze, prima delle quali Nazli ha rischiato di morire a causa di Demet che l’ha rinchiusa in una cella frigorifera, Ferit fa subito richiesta al tribunale per l’affido del minore.

Deniz e Hakan manderanno a monte il piano di Ferit?

Deniz scoprirà che il matrimonio è fasullo, e preso dalla gelosia deciderà una volta in tribunale, di rivelare la verità al giudice così da mandare a monte il piano del suo migliore amico. Deniz conoscendo la verità anche su Hakan e Demet lascerà che il piccolo resti ancora con loro pur di vendicarsi di Nazli, che suo malgrado non si è accorta dei suoi sentimenti?

Anche Hakan cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Ferit, organizzando a sua volta un piano crudele. L’Onder infatti con la complicità dei suoi scagnozzi farà trovare in uno dei camion della società di Ferit un carico di sostanze stupefacenti. L’architetto verrà così arrestato e mandato in carcere, ma dopo un lungo interrogatorio rilasciato.

La sentenza del giudice dopo le nozze

Dopo mille peripezie arriva il giorno dell’udienza che decreterà il destino del piccolo Bulut. Ancora una volta Bulut si pronuncerà in favore di Nazli e Ferit, uniche persone con cui desidererebbe stare.

Il bambino rivela al giudice che il clima creato da Demet e Hakan non è sano, ed è piuttosto violento al punto che una volta ha dovuto telefonare con urgenza suo Zio affinchè venisse a salvarlo temendo un attacco da parte dell’Onder.

Ma il giudice ciò nonostante sembrerà avere ancora dei dubbi. In aula arriva inaspettatamente Deniz. Ferit e Nazli temono il peggio. Rivelerà che il loro matrimonio è una farsa e manderà tutto a monte?

Nazli parlerà al musicista a cuore aperto pregandolo di parlare, e fare la scelta giusta per amore del piccolo Bulut. Deniz metterà così da parte la sua rabbia e i suoi dispiaceri e parlerà in favore di Ferit e Nazli, aiutandoli ad ottenere la loro custodia escludiva del bambino.

Hakan e Demet si arrenderanno alla decisione del giudice? Staremo a vedere.