Bitter Sweet anticipazioni 7 Agosto: ‘Nazli tra la vita e la morte’

Nella precedente puntata di Bitter Sweet il giudice con la sua sentenza ha affidato ai coniugi Onder Bulut. Ferit, non perde la calma ed elabora subito un piano folle affinchè possa riprenderlo e strapparlo via dalla malvagia coppia.

Chiederà così la complicità di Nazli organizzando insieme a lei un finto matrimonio. L’architetto così fisserà una conferenza stampa al ‘Pusula Holding’, dove annuncerà il fidanzamento ufficiale con la cuoca e le nozze.

Nessuno sospetterà che sia una messa in scena, in quanto tutti conoscono quali siano i sentimenti tra lui e la cuoca, anche Deniz e sua sorella Demet ci cascheranno.

Nazli sta facendo la scelta giusta? La giovane cuoca verrà travolta dai dubbi sapendo che i suoi genitori non sarebbero affatto d’accordo con la sua decisione.

A tal proposito, Nazli inizierà ad avere qualche perplessità in merito e penserà di mandare a monte il piano di Ferit decidendo di rinunciare al matrimonio con l’architetto. Pur avvicinandosi il grande giorno, Ferit e Nazli saranno presi dal lavoro.

Nazli tra la vita e la morte

Ferit dopo essere stato incoraggiato da alcuni amici, inizierà a prepararsi per raggiungere la Chiesa dove verranno celebrate le nozze. Nel frattempo Nazli dovrà svolgere una commissione urgente per il suo ristorante giapponese.

La cuoca si dirigerà così in pescheria, ma non si aspetta di trovare li Demet, la quale accecata dalla gelosia ha in mente un diabolico piano per sbarazzarsi della cuoca e impedire il matrimonio.

Demet con la complicità di Burak rinchiuderà così Nazli in una cella frigorifera. Nazli rischierà di morire assiderata. Riuscirà a salvarsi la giovane cuoca? Il matrimonio andrà a monte? Staremo a vedere.