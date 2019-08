Bitter Sweet Anticipazioni 8 Agosto, ‘Ferit e Nazli: Scoppia la passione sotto la doccia’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Giovedì 8 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 47 e 48

Deniz salva Nazli da un tragico destino

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Demet ha intrappolato Nazli in una cella frigorifera di un negozio di pesce all’ingrosso per impedire le nozze con Ferit.

Fortunatamente Deniz seguirà la cuoca, riuscendo a salvarla da un tragico destino. La cuoca svenuta, si risveglierà a casa del musicista. Ferit, abbandonato da Nazli sull’altare si precipiterà a casa del suo amico, dove litigherà furiosamente con Nazli per l’accordo non rispettato.

I due alla fine riusciranno a sposarsi, e Deniz per la rabbia e l’amarezza di aver perso per sempre la sua cuoca, deciderà di partire con la sua ex fidanzata Alya, la quale ha ancora un debole per lui.

Ferit e Nazli sotto la doccia

Giunge la prima notte di nozze, Ferit aiuterà Nazli a togliere il suo abito da sposa, perchè la cuoca inizierà ad accusare un malore. La mattina seguente Ferit si accorgerà che la sua dolce moglie, ha la febbre altissima così deciderà di chiamare il medico.

Il dottore gli consiglierà di farle fare una doccia con lo scopo di farle abbassare la temperatura corporea. Ma la cuoca non riuscirà a reggersi in piedi così l’architetto la prenderà di peso e la stringerà a se, e insieme resteranno abbracciati sotto la doccia, mentre Ferit dolcemente la bacia per rassicurarla.

La passione sarà più forte del malore tanto da scoppiare sotto la doccia?

Ferit farà infuriare Hakan e Demet

Dopo il matrimonio con Nazli, Ferit si recherà dal giudice per presentare la domanda di affidamento del piccolo Bulut per strapparlo dalle grinfie dei malvagi coniugi Onder, pronti solamente a fare i propri interessi.

L’architetto mostrerà così la copia della richiesta ad Hakan e Demet i quali andranno su tutte le furie. Ora cosa faranno affinchè Aslan non ottenga l’affidamento? Quale diabolico piano inventeranno questa volta?

Nel frattempo Deniz, deciderà di voler assumere una posizione di rilievo all’interno della società Pusula Holding. Che sia l’ultima carta per catturare l’attenzione di Nazli entrando in competizione con Ferit? Staremo a vedere.