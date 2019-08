Bitter Sweet anticipazioni 6 Agosto: ‘Nazli riceve la proposta di matrimonio’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Martedì 6 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 43 e 44

Cambio di programmazione e pausa estiva

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, a partire da oggi, 5 Agosto, fino alla fine della settimana subirà un cambio d’orario e per la gioia dei fan, andrà in onda un doppio appuntamento della fortunata soap turca. Dolunay, titolo originale della serie, andrà così in onda dalle ore 14.40 alle 16.25.

Inoltre alcuni rumors non confermati dalla rete Mediaset, vociferano la pausa estiva dal 12 al 16 Agosto. Ma adesso scopriamo insieme le trame delle prossime puntante, le numero 43 e 44.

La sentenza finale

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Demet ha fatto rapire Asuman per vendicarsi della ragazza, la quale aveva rivelato ad Hakan il suo segreto sull’interruzione di gravidanza, che aveva provocato ai suoi danni una violenta reazione da parte dell’uomo.

Intanto è arrivato il giorno della sentenza definitiva che dichiarerà se la custodia di Bulut verrà confermata agli Onder oppure concessa a Ferit (Can Yaman). Il magistrato verrà a conoscenza de ‘tradimento di Asuman’ e del furto di informazioni a casa di Ferit.

Ciò nonostante, Demet e Hakan otterranno la custodia definitiva del bambino, ma l’architetto non si arrenderà e le proverà tutte affinchè il giudice possa ritrattare la sua decisione.

Gli Onder cercano di corrompere Deniz

Demet e Hakan, faranno di tutto per impadronirsi della società ‘Pusula Holding’. Così i malefici coniugi decideranno di corrompere Deniz, cercando di convincerlo a cedergli le sue quote in cambio di Bulut.

Un’offerta interessante, che potrebbe permettergli di conquistare Nazli (Ozge Gurel) una volta e per sempre. Ma il musicista accetterà l’offerta dei malvagi coniugo Onder? Si lascerà sottomettere da sua sorella?

Nazli riceve un’inaspettata proposta di matrimonio

Ferit non accetterà la decisione del giudice. Così penserà all’ultimo disperato tentativo per potersi riprendere suo nipote.

L’architetto così escogiterà un piano perfetto, dimostrando al giudice di non essere il Don Giovanni che lui crede sia. Ma in questo piano ‘diabolico’ avrà bisogno necessariamente l’aiuto di Nazli pur non avendola ancora perdonata del tutto.

Aslan chiederà alla cuoca la sua complicità, e le chiederà di sposarlo, ma per finta. Ferit e Nazli così inizieranno a lavorare per inscenare il finto matrimonio, cominciando dall’accordo prematrimoniale.

I due, custodendo il loro piccolo segreto, inizieranno a far credere a tutti di essersi rimessi insieme, affinchè il matrimonio risulti convincente e ottenere l’affidamento di Bulut. Che i due finiscano per sposarsi davvero? Staremo a vedere.