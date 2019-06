Chi è l’attrice di Bittersweet e Cherry Season? Ozge Gurel: fidanzato, peso, altezza e curiosità

Chi è Ozge Gurel di Bittersweet? Tutto ciò che c’è da sapere sull’attrice Turca ex star di Cherry Season, scopriamo la sua vita privata molte altre curiosità che la riguardano

Scopriamo chi è Ozge Gurel, attrice Turca di grande successo, attraverso la sua biografia, vita privata, amore ed alcune curiosità che la riguardano.

Ozge Gurel: biografia, Cherry Season ed altre curiosità

La giovane attrice Ozge Gurel ha raggiunto un grande successo non solo in Turchia grazie alla serie Cherry Season ha ricevuto anche un premio come migliore attrice emergente e migliore attrice dell’anno.

Ha fatto sognare milioni di teenager riuscendo a conquistare anche il pubblico Italiano. Ma scopriamo qualcosa in più su Ozge!

L’attrice è nata e cresciuta ad Istanbul, il 5 Febbraio. E’ alta 1.70 e pesa circa 50 kg. Ha dichiarato che le cose che ama di più sono: i viaggi, la buona compagnia ed adora gli animali.

Una volta laureata si è dedicata al suo più grande sogno ovvero recitare. Inizialmente ha preso parte a diverse fiction, ma con dei ruoli secondari fino ad arrivare a Cherry Season ed al grande successo.

La serie è stata trasmessa anche in Italia in onda su canale 5 nel periodo estivo ed ha riscontrato un grande successo. Successivamente ha recitato nel ruolo di protagonista nella serie Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e presto andrà in onda sui canali Mediaset.

Gurel ed il fidanzato Serkan Cayoglu

L’attrice è felicemente fidanzata con Serkan Cayoglu, conosciuto sul set della serie Cherry Season-La stagione del cuore.

I due si sono innamorati non solo come era previsto da copione, ma anche nella vita reale e si mostrano sempre più spesso insieme, felici ed innamorati.

Le foto che la bella attrice Ozge condivide sul suo profilo di Instagram, in breve tempo hanno un grande successo raccogliendo molti like.

Proprio Gurel ha dichiarato in un’intervista che tra lei e Serkan c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.