Bitter Sweet anticipazioni 5 Agosto: ‘La terribile vendetta di Demet’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 5 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 41 e 42

Cambio di programmazione

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, è la soap turca che in questi mesi estivi è andato a sostituire il format condotto da Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’. Seguita con passione dai telespettatori, la serie a partire dalla prossima settimana, dal 5 agosto, subirà una variazione di programma.

Infatti, i fan della serie saranno contenti di sapere che a partire dal prossimo lunedì andranno in onda due puntate al giorno, prolungando così l’orario di trasmissione. Bitter Sweet andrà infatti in onda dalle ore 14.40 alle 16.25.

Ma ora scopriamo insieme le trame delle prossime puntante, le numero 41 e 42.

La confessione di Hakan

Nella puntata precedente di Bittersweet Hakan scoprirà per mano di Asuman, che Demet era in attesa di suo figlio e aveva interrotto la gravidanza. Hakan va su tutte le furie scatenando una furiosa lite con la donna dinanzi agli occhi del piccolo Bulut che profondamente spaventato deciderà di chiamare suo zio Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) affinchè venissero a salvarlo.

L’Onder perderà così la fiducia in Demet e cercherà di riscuotere prove della sua lealtà. L’uomo così rivelerà alla sorella di Deniz che l’omicidio di Salih non era stato altro che una farsa proprio per testare la sua fedeltà.

Ferit e le indagini della polizia

Ferit con il supporto delle forze dell’Ordine continua le sue indagini per incastrare Hakan, responsabile della manomissione della vettura guidata da Demir e Zeynep quella tragica notte.

Ma l’uomo sapendo ciò, farà tutto ciò che è in suo potere per non essere arrestato e condannato al carcere con l’accusa di omicidio volontario, negano insistentemente d non esserne responsabile.

A questo punto il malvagio Hakan si rivolgerà a Celal ex autista dei genitori di Bulut ordinandogli di assumersi la responsabilità della morte di Demir e Zeynep.

La terribile vendetta di Demet

Demet, dopo il violento scontro con Hakan, escogiterà una terribile vendetta nei confronti di Asuman dopo che la ragazza ha rivelato il suo segreto al marito.

Così Demet farà rapire Asuman per parlarle e minacciarla. La sorella di Nazli dopo le minacce di Demet andrà da Deniz per scusarsi, sottolineando di essersi pentita per ciò che ha fatto e che se il tempo potesse tornare indietro non lo avrebbe fatto.

Svolta nell’omicidio di Zeynep e Demir

Engin scoprirà che la notte dell’incidente in cui i genitori di Bulut sono morti, un poliziotto aveva visto un uomo nascondere qualcosa sotto la vettura di Zeynep e Demir.

Hakan venuto a sapere ciò, deciderà di inviare all’estero il suo scagnozzo Resul.