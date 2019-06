Chi è l’attore di Bitter Sweet? Can Yaman, curiosità, età, fidanzata

Can Yaman è uno degli attori più famosi in Turchia. L’attore di Bitter Sweet ha avuto un grande successo: ecco tutte le curiosità su di lui

In Italia è conosciuto per aver vestito i panni di Ferit nella soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay), in onda nell’estate del 2019 su Canale 5.

Al suo fianco un’altra giovane attrice turca molto famosa nel nostro paese, Ozge Gurel, che ha interpretato Oyku nella telenovela Cherry Season, conclusa in Italia alla seconda stagione.

Di chi si parla? Certamente di Can Yaman, il giovane talento che non passa di certo inosservato. Sebbene abbia cominciato la sua carriera di attore da relativamente poco tempo, ha già mostrato tutte le sue capacità e dimostrato anche ai più scettici di saperci davvero fare.

Yaman, Studente modello

Persino nella vita di tutti i giorni è un ragazzo che ha saputo sfruttare al meglio le sue spiccate potenzialità. Si è infatti dato da fare sia nello sport che nello studio, raggiungendo eccellenti riscontri.

Ulteriore dote che colpisce di Can Yaman è che sa parlare molto bene l’italiano. Basta ripercorrere un po’ la sua storia per capire il motivo.

Can Yaman parla bene l’italiano

Nato a Istanbul (Turchia) l’8 novembre 1989, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Can Yaman ha radici multiculturali. Suo nonno è infatti jugoslavo, mentre sua nonna è macedone.

È cresciuto a Istanbul insieme ai genitori e

dopo aver frequentato le elementari e le scuole medie presso il Bilfen College, ha studiato al Liceo Italiano di Istanbul, un istituto privato turco in cui ha imparato benissimo a parlare la nostra lingua – è stato uno dei migliori studenti del suo anno.

Ma è stato durante il suo percorso Universitario che ha capito che la facoltà di Giurisprudenza non faceva per lui. Difatti, nel corso degli studi universitari, Can Yaman ha partecipato ad un programma di scambio per studenti ed è stato diversi mesi negli Stati Uniti.

Can ha scelto la recitazione

Immediatamente dopo il conseguimento della laurea, il giovane ha fatto un anno di praticantato e poi ha lavorato per sei mesi presso un importante studio legale, lasciando la carriera solo per dedicarsi alla recitazione.

Scoppiato in lui il sogno di diventare attore, ha iniziato subito a seguire qualche corso di recitazione e nel 2014 ha trovato il suo primo ruolo in una serie tv.

Ma la sua vita sentimentale? È probabile che sia la cosa più interessante per le fan e forse, chi lo sa, qualcuno deciderà di aprire i casting per la fidanzata ideale del turco statuario. È, infatti, probabile che Can Yaman sia single in questo periodo, una notizia che piacerà sicuramente alle sue sostenitrici di tutto il mondo.