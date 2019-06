Bitter Sweet anticipazioni 27 Giugno, ‘Ferit in pericolo di morte’: un sicario prova ad ucciderlo

Le anticipazioni di Bitter Sweet, della puntata in onda Giovedì 27 Giugno. Ecco che cosa accadrà nella quattordicesima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Bulut inizia ad avvertire la mancanza di suo zio Ferit (Can Yaman), il quale a malincuore non va a trovarlo, in quanto non ha alcuna intenzione di mettere piede a casa di Hakan e Demet, con i quali, affido a parte, ci sono precedenti dissapori.

Buona occasione per incontrarlo si rivela essere la festa di compleanno di Bulut, alla quale Nazli (Ozge Gurel), non è stata però invitata, in quanto Ferit ha perso nuovamente la fiducia in lei dopo aver scoperto della sorella Asuman. Motivo per il quale la vuole lontana, soprattutto da Bulut.

Engine scopre la verità su Fatos, l’amica di Nazli la quale non è una famosa stilista di moda come ha voluto fargli credere, la sorprende infatti mentre consegna un curriculum per essere assunta all’interno di una galleria di negozi.

Ciò avrà chiaramente delle ripercussioni anche sulla Chef.

Trama della quattordicesima puntata:

Engine rivelerà a Ferit la verità su Fatos, la coinquilina di Nazli.

La ragazza infatti non è una famosa stilista di moda proprietaria di un negozio di capi firmati.

Tale rivelazione peggiorerà la posizione di Nazli, in quanto Ferit la vedrà come un’impostora come la sorella Asuman rivelatasi una ladroncella e l’amica Fatos che non è che una ‘arrampicatrice sociale’.

Per questa ragione non sarà invitata, come già precedentemente annunciato alla festa di compleanno del piccolo Bulut.