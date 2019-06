Bitter Sweet, anticipazioni 26 Giugno: ‘Nazli esclusa dalla festa di Bulut, Ferit non la vuole’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Mercoledì 26 Giugno: ecco cosa accadrà durante la tredicesima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Ferit (Can Yaman) continua nella sua ricerca del ladro di informazioni, che hanno permesso ai coniugi Onder di ottenere l’affido di Bulut.

Nazli (Ozge Gurel) sempre più in ansia, soprattutto dopo aver saputo da Ferit ceh è vicino dallo scoprire il colpevole, accusa un grave malore nel suo giardino.

Nel frattempo Asuman, si rivolge ad Hakan e Demet, per sapere come gestire la situazione dal momento in cui ha scoperto che la polizia può risalire al cellulare che ha inviato le foto.

Così i coniugi Onder le consegnano un nuovo cellulare e le chiedono di non farsi più vedere a casa di Ferit per non destare sospetti.

Hakan e Demet riescono nel loro intento di diventare soci di maggioranza dell’azienda. Ciò farà infuriare Ferit.

Trama della tredicesima puntata:

Dall’incidente che ha coinvolto il piccolo Bulut, Nazlì si divide tra lavoro e il nipotino di Ferit, alla quale cerca di dare il maggior sostegno possibile, vivendo una situazione di forte disagio tra la mancanza dei genitori persi durante l’incidente e il vivere in una casa con persone che non sente sue.

Dal tempo trascorso col bambino, la cuoca Nazli capisce, che Bulut avverte tantissimo la mancanza dello zio Ferit, il quale non lo va a trovarlo da tempo in quanto non in buoni rapporti con i suoi nuovi tutori, Hakan e Demet, soprattutto dopo aver scoperto le loro reali intenzioni.

Ma a breve Bulut compirà gli anni, e quale occasione migliore per combinare un incontro tra zio e nipote?

Nel frattempo Ferit, si prepara ad affrontare la seconda udienza in tribunale, mentre Fatos si rivelerà una vera ‘approfittatrice’.

Ferit infine inizierà a dubitare della buona fede di Nazli, motivo per cui non la inviterà al compleanno del bambino.