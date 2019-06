Bitter Sweet, anticipazioni 25 Giugno: ‘Grave malore per Nazli a casa di Ferit’

Bitter Sweet, anticipazioni 25 Giugno: ‘Grave malore per Nazli a casa di...

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Martedì 25 Giugno: ecco cosa accadrà durante la dodicesima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente Nazli (Ozge Gurel) scopre che dietro l’affido del piccolo Bulut ad Hakan e Demet Onder, c’è sua sorella Asumann, la quale è stata assoldata per rubare informazioni e documenti nella casa di Ferit (Can Yaman).

L’uomo, continua così la sua battaglia per scoprire chi sia il ladro di informazioni, mentre Nazli è indecisa se dirgli o meno la verità, in quanto teme di perdere la fiducia conquistata sino ad ora, e solo lei sa quanto sia stato terribilmente faticoso dato il carattere di Mr. Aslan.

Bulut, infine ha un incidente che lo riconduce in ospedale, dove scoppia un litigio tra Nazli, Ferit e la nuova tutrice di Bulut, Demet Onder.

Trama dodicesima puntata

Ferit è vicino dallo scoprire chi è stato a rubare in casa sua, i documenti e le informazioni, che hanno permesso a Demet e Hakn Onder di ottenere l’affido del piccolo Bulut, rimasto recentemente orfano di madre e di padre, a seguito di un grave incidente stradale.

Nazli nel frattempo è in grave ansia, e vive nel terrore che Ferit possa scoprire la verità.

Infatti quando lui le rivelarà che sta per venire a capo della situazione, ha uno svenimento nel giardino di Ferit.

Nel frattempo Asuman, cosciente del fatto che presto la verità possa venire a galla, si rivolge ai Signori Onder, per sapere cosa fare.

Infatti la polizia, non potrà identificare data e posizione, ma potrà risalire al cellulare da cui le foto sono state scattate.

Così Hakan e Demet consegnano alla sorella di Nazli , Asuman un nuovo telefono cellulare, e le vietano di recarsi nuovamente a casa del Signor Ferit al fine di non insospettirlo.

Intanto Demet e Hakan, raggiungeranno il loro obbiettivo, diventando soci di maggioranza dell’azienda. Ciò farà andare Ferit fuori di testa.