Bitter Sweet, anticipazioni 24 Giugno: ‘Bulut in ospedale a causa di un incidente’

Bitter Sweet, anticipazioni 24 Giugno: ‘Bulut in ospedale a causa di un...

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Lunedì 24 Giugno: Ecco cosa accadrà durante l’undicesima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Bulut si è dovuto trasferire da Hakan e Demet, i quali grazie ai documenti trafugati da Asuman sono riusciti ad ottenere il suo affido temporaneamente.

Il bambino soffre molto questo improvviso trasferimento, ed è sconvolto. Cosi i coniugi Onder richiedono espressamente che Nazli (Ozge Gurel) faccia visita a Bulut.

Ma dietro quell’invito si nasconde una doppia finalità, infatti gli zii di Bulut le offrono un lavoro presso di loro, in modo che possa anche prendersi cura del nipote di Ferit (Can Yaman), il quale non desidera altro che la sua compagnia.

Per il bene del bambino Nazli decide di prendersi qualche giorno per pensare alla proposta, ma venuta a conoscenza di un fatto sconvolgente, cambierà subito idea.

Trama undicesima puntata:

Il processo per l’affido del piccolo Bulut va avanti, ma Ferit incappa in un giudice che pare vedere di buon occhio Hakan e Demet, non conoscendo chiaramente l loro reali intenzioni.

Ma Zio Ferit, combatte duramente e non si arrende, non permetterà che i due abbiano la meglio e facciano i loro ‘sporchi’ interessi sul nipotino, già di per se provato dal lutto.

Nel frattempo Nazli è furiosa dopo aver scoperto che dietro l’affido temporaneo di Bulut ai coniugi Onder, c’è sua sorella Asuman, la quale per soldi ha consegnato loro importanti documenti e informazioni che gli hanno permesso di prendere in affido temporaneo il bambino.

La cuoca non sa però se è il caso di dire a Ferit la verità, temendo di perdere quel briciolo di fiducia conquistato con fatica.

Bulut avrà un altro piccolo incidente che lo porterà in ospedale, li scoppierà un litigio tra Demet, Nazli e Ferit. Infine Fatos vorrebbe confessare la verità ad Engin, sarà una buona idea?