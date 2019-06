Bitter Sweet, anticipazioni 19 Giugno: ‘Asuman tradisce Nazli’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Mercoledì 19 Giugno: ‘Asuman tradisce Nazli’. Ecco cosa accadrà durante l’ottava puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Ferit (Can Yaman) viene a conoscenza della domanda di affidamento inoltrata da Hakan e Demet, così vieta categoricamente a Nazli (Ozge Gurel), di uscire con il piccolo Bulut, temendo possa essere visto dai familiari e che possa essere pericoloso per il piccolo.

Ma Nazli, contro ogni ordine, uscirà con il nipotino di Ferit e lo porterà al cinema.

In quel frangente riceve una sconvolgente telefonata, da parte della polizia. Sua sorella Asuman infatti, è stata arrestata per il reato di furto in un negozio di abbigliamento.

La trama dell’ottava puntata:

Demet, facendo leva sull’affetto che Deniz prova per Bulut, insiste affinchè gli faccia vedere il bambino, al fine di potergli portare un regalo.

Demet riuscirà ad andare a casa di Ferit e vedere il piccolo, al quale consegnerà il suo dono, un boomerang.

In questo frangente Ferit e Engin discutono circa la domanda di l’affido del piccolo inoltrata da Hakan e Demet, e capiscono che le loro intenzioni vanno contro gli interessi del piccolo, in quanto la coppia non è altro che interessata ai benefici economici che potrebbero trarre se lo prendessero in affido, ovvero la percentuale delle azioni aziendali.

Asuman, dopo essere stata scarcerata, nonostante sappia quanto Nazli tenga al piccolo Bulut, la tradisce fotografando importanti documenti relativi all’affidamento del nipote di Ferit.

Ferit chiederà a Tarik di andare all’appartamento di Nazli per prendere le sue cose, li l‘uomo scopre che Fatos è la coinquilina della Chef.