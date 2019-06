Bitter Sweet anticipazioni 18 giugno: ‘Ferit cade nella disperazione’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Martedì 18 Giugno: Ferit cade nella disperazione. Ecco cosa accadrà durante la settima puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Ferit inizia a pensare alle pratiche di affidamento del piccolo Bulut, il quale scampato miracolosamente all’incidente che ha ucciso si suoi genitori, deve fare i conti con una paralisi che non gli permetterà mai più di camminare.

Nel frattempo la chef Nazli (Ozge Gurel), cerca di supportare il piccolo Bulut e suo zio Ferit (Can Yaman)il più possibile in questo momento drammatico, in particolare per il piccolo.

In ospedale durante le visite a Bulut, Nazli incontrerà Deniz il quale sta iniziando a provare dei sentimenti per lei.

Entrerà infine in scena un ospite in aspettato, l’ex fidanzata di Ferit.

La trama della settimana puntata:

In questo tumulto di dolore Ferit, viene a conoscenza del fatto che Hakan e Demet, hanno provvisto ad inoltrare la domanda per l’affidamento di Bulut, e cade in disperazione.

Hakan e Demet, hanno in mente un ‘piano’ ambizioso. La custodia del piccolo Bulut sarebbe infatti per un mero interesse economico.

I due infatti acquisirebbero, grazie a Bulut, parte delle azioni dell’azienda, che prima appartenevano ai suoi genitori. In virtù di ciò l’architetto deciderà di rivolgersi a dei legali.

Temendo che i due possano strapparglielo via, Ferit vieta a Nazli di uscire insieme a suo nipote.

Ma Nazli trasgredirà agli ordini del capo, portando Bulut di nascosto al Cinema, li riceve una sconvolgente telefonata da parte della polizia che l’avverte che sua sorella Ausman ha rubato in un negozio di abbigliamento.