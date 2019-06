Bitter Sweet, anticipazioni 17 Giugno: ‘Un ospite inaspettato’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Lunedì 17 Giugno: Un ospite inaspettato, sconvolgerà Nazli. Ecco cosa accadrà durante la sesta puntata

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Ferit, vince la gara d’appalto, lasciando Hakan, l’altro appaltatore in gara a mani vuote.

Un terribile lutto inoltre sconvolge la vita del piccolo Bulut, che ha perso i suoi genitori in un gravissimo incidente d’auto, dal quale solo lui sopravvive seppur restando gravemente ferito.

Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) alla notizia del lutto, affinchè il piccolo Bulut non sia ulteriormente stressato dalla drammatica situazione familiare, decidono per il suo bene di andare a vivere insieme.

La trama della sesta puntata:

Dopo il drammatico incidente d’auto che ha portato via per sempre i genitori al piccolo Bulut, nipotino di Ferit, è tempo per l’uomo di provvedere alle pratiche per l’affidamento del piccolo.

Nel frattempo Nazli, la quale si sta legando sempre più a Bulut e suo Zio, nonostante il suo ‘caratteraccio’, cerca di supportarli al meglio, facendo sentire la sua presenza e vicinanza in un momento tanto difficile quanto drammatico soprattutto per il piccolo.

In questo tumulto di dolore Ferit, viene a conoscenza del fatto che Hakan e Demet, hanno provvisto ad inoltrare la domanda per l’affidamento di Bulut. Temendo che i due possano strapparglielo via, Ferit vieta a Nazli di uscire insieme a suo nipote.

In questo frangente a casa arriva la visita di un ospite davvero inaspettato. Poi una sera Nazli trasgredendo agli ordini del capo, porta Bulut di nascosto al Cinema, li riceve una sconvolgente telefonata da parte di un poliziotto che l’avverte che sua sorella Ausman ha rubato dei capi in un negozio di abbigliamento.