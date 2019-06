Bitter Sweet, anticipazioni 12 Giugno: ‘La Proposta indecente di Ferit’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Mercoledì 12 Giugno: Nazli riceve una proposta ‘indecente’ da Ferit. Ecco cosa accadrà durante la terza puntata

A prendere il posto di ‘Uomini e Donne’ nel corso di queste calde giornate estive sarà la nuova soap turca ‘Bitter Sweet -Ingredienti d’amore’, la quale andrà in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14.45.

Protagonista indiscussa, l’attrice Ozge Gurel, già nota per la sua interpretazione in ‘Cherry Season’, la quale vestirà i panni di una aspirante Chef e sarà al fianco dell’attore turco Can Yaman, che interpreterà invece un’architetto maniaco dell’ordine.

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precendente, abbiamo assistito alla nascita di quello che sarà un solido legame tra la Chef e domestica Nazli Piran e il piccolo Bulut, nipotino del ‘capo’, Ferit Aslan.

Naslì si ‘caccia’ nuovamente nei guai, trasgredendo e modificando il menù previsto per la serata. Ma a soccorrerla è proprio il piccolo Bulut il quale si assume la responsabilità del piatto preparato, spacciandolo per una sua esplicita richiesta a Nazli.

Lo zio Ferit capisce però il gioco del Piccolo, il quale decide di invitare a cena anche la sua nuova ‘compagna’ di giochi Nazli.

La trama della terza puntata:

Durante la puntata di mercoledì 12 Giugno, Nazli, dietro ‘operazione di convincimento’ da parte della sua insegnante di giapponese, parteciperà ad un evento mondano di grande importanza, ove si celebreranno i ‘proficui accordi’ tra la Turchia e il Giappone.

La ‘provetta Chef’ che sogna proprio di aprire un ristorante Giapponese vi partecipa anche nell’intento di far pratica con la lingua.

Colpo di scena della puntata, è la partecipazione all’evento anche del suo capo, Ferit Aslan, il quale è socio in affari di Mister Nakatami, che ha organizzato il grande evento.

Nazli, nel corso della serata riesce a conquistare i coniugi Nakatami entusiasti della sua personalità e del fatto di aver trovato una persona che parli la loro lingua.

A tal proposito la invitano non solo a restare al loro tavolo ma anche a proseguire il post-serata presso l’abitazione di Ferit, ove come ben sappiamo Nazli lavora come chef e domestica.

A fine serata Ferit e Nazli, restano soli nell’enorme villa del ricco architetto. A quel punto Ferit vedendo Nazli ubriaca, le chiederà di ‘passare la notte’ a casa sua. Come reagirà la Chef all’inaspettata proposta del suo datore di lavoro?