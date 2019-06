Bitter Sweet, anticipazioni 11 Giugno: ‘Nazli di nuovo nei guai, salvata da Bulut

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Martedì 11 Giugno: ‘Nazli di nuovo nei guai’. Ecco cosa accadrà durante la seconda puntata

‘Bitter Sweet -Ingredienti d’amore’, è la nuova soap turca mandata in onda tutti i giorni su Canale 5, in sostituzione di ‘Uomini e Donne’, andata in vacanza con l’arrivo dell’estate.

Protagonista femminile Ozge Gurel che in questa soap opera romantica affiancherà l’attore turco Can Yaman.

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Nazli, promettente Chef che sogna di aprire un giorno un ristorante tutto suo, viene assunta dall’affascinante architetto Ferit Aslan, come cuoca e domestica. Il loro rapporto di lavoro non inizia proprio col piede giusto, ma tutto si sistemerà grazie al piccolo Bulut, nipotino del burbero e maniaco dell’ordine Ferit.

Il bambino, infatti subito si affeziona a Nazli, per il suo carattere solare e giocoso. Dopo la lotta a cuscinate, la casa dell’architetto non sembra essere in ordine così come richiesto da Ferit, il quale mette nuovamente in discussione la posizione della Chef Nazli.

La trama della seconda puntata:

il ‘datore di lavoro’ Ferit, ricorda a Nazli quali sono le sue mansioni all’interno dell’appartamento, ovvero cucinare e tenerlo in ordine. La ragazza, pensando di aver fatto oltre il suo dovere, occupandosi Bulut, torna il giorno seguente amareggiata dalla situazione creatasi con l’architetto.

Ad ora di cena Zio e Nipote, elogiano Nazli per il profumino che si sente direttamente dalla cucina. La Chef presenta però un insalata diversa da quella richiesta. Bulut allora per proteggerla, dice a Ferit, lo zio, di esser stato lui a chiederle di prepararla, prima che intervenisse facendole una delle sue ramanzine.

Bulut, salva così Nazli e le chiede successivamente di unirsi a loro per la cena. Mentre la Chef va in cucina a prendere un piatto per se, Ferit dice a Bulut, di aver le sue intenzioni di ‘proteggere’ Nazli, e di ‘non esserci cascato’, in quanto lui in tutta la sua vita non ha neanche mai assaggiato un’insalata del genere. così Bulut gli risponde: