Barbara D’Urso ‘Si è rifatta le labbra a canotto’: la foto sui social diventa virale

Barbara D’Urso si è rifatta le labbra? La foto della conduttrice napoletana scatena la curiosità del popolo del web

La conduttrice napoletana, Barbara D’Urso, è stata criticata per una foto pubblicata sui social: ecco perchè.

Barbara D’Urso si è rifatta le labbra?

La conduttrice napoletana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha scatenato il popolo del web. Lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi prossimi, la regina degli ascolti di Mediaset si concede qualche ora di relax nella meravigliosa isola: la Sicilia. Barbara D’Urso ha deciso trascorrere qualche giorno in Sicilia ma, come sempre, non smette mai di condividere la sua quotidianità con la sua grande famiglia virtuale.

Poche ore fa, la conduttrice napoletana ha pubblicato sui social una nuova foto. Alla soglia dei suoi 60 anni, Barbara D’Urso appare sempre in forma raggiante.La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

Se seguite le Storie oggi vi mostro un po’ della meravigliosa #sicily #adoro#summer2019 #colcuore ❤️

Lo scatto immortala Carmelita che manda un bacio a suoi followers ma è stata duramente criticata. Per quale motivo?

L’opinione del popolo del web

La foto pubblicata da Barbara D’Urso su Instagram è finita nel mirino delle critiche. In particolare, alcuni utenti sottolineano che la conduttrice napoletana abbia rifatto le labbra. Queste sono le parole di un fan:

“Hai rifatto le labbra, si vede sembri un canotto”.

In una delle puntate di Pomeriggio 5, si è lasciata andare in una confessione sui ritocchini. Diversamente dalle sue colleghe, la conduttrice napoletana sostiene di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica in quanto non ne ha bisogno. Ecco le parole dell’attrice durante una delle puntata del suo salotto pomeridiano su Canale 5: