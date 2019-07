Barbara D’Urso ‘Arriva la denuncia’: brutta tegola per la conduttrice dopo Pomeriggio cinque

Barbara D’Urso accusata di diffamazione, la bravissima conduttrice di Canale Cinque, è stata portata in tribunale insieme ad altri due giornalisti

Barbara D’Urso la bravissima conduttrice di Canale Cinque oggi è sotto accusa. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live-Non è la D’Urso è imputata per diffamazione insieme ad altri due giornalisti.

La bella conduttrice dopo aver trascorso le sue brevi vacanze nella bella isola di Capri, oggi si trova faccia a faccia con un problema piuttosto serio. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, la conduttrice sarebbe oggi sotto inchiesta e denunciata per diffamazione.

La D’Urso, arriva la denuncia per la conduttrice

La conduttrice più amata e seguito dal pubblico di Canale Cinque, a quanto pare non sta passando un bel momento. La presentatrice infatti oggi è sotto inchiesta insieme ad altri due giornalisti per diffamazione, a causa di un servizio mandato in onda nel 2016.

La conduttrice insieme alle altre due persone, pare sia stata denunciata da una donna che si è costituita parte civile. Durante una puntata del programma di Barbara D’Urso, la stessa ha mandato in onda un servizio sulla vit di Gabriele De Filippi.

Barbara in tribunale

Il tutto sarebbe stato scatenato dallo stesso servizio che riportava informazioni non vere, secondo la querelante. La conduttrice nel servizio, avrebbe infatti trasmesso foto della donna, prese dal suo profilo facebook, secondo il quale, avrebbe intrecciato una relazione con Gabriele e lo avrebbe condotto a consumare sostanze stupefacenti.

Al momento da parte della conduttrice non sono arrivate dichiarazioni riguardo la denuncia. Sta di fatto che la bella Barbara al momento non solo si gode le sue mini vacanze, ma continua a sorprendere i suoi fan, con tante sorprese per l’arrivo di settembre, dove non solo condurrà come ogni anni i suoi programmi più amati dal pubblico, ma riguardo la denuncia, il giudice nella data 10 settembre 2019 avvierà la lettura del dispositivo.