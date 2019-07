Barbara D’Urso spunta un difetto fisico, il web insorge: ‘Non hai usato bene Photoshop’

Barbara D’Urso, criticata dopo l’ultimo scatto social. La conduttrice mostra i segni dell’età, il difetto fisico non è passato inosservato

Barbara D’Urso, Regina di Canale 5, attualmente si sta godendo le sue meravigliose vacanze estive. La conduttrice dopo un anno pesantissimo fatto di andirivieni, da un format all’altro ha sentito la necessità di staccare la spina dalla quotidianità, per poi ritornare a settembre più carica di sempre, per il pubblico che fedele la segue ormai da anni. Carmelita, nelle ultime ore è stata presa di mira dai soliti haters, il suo personaggio amato e odiato dal pubblico è infatti spesso al centro delle polemiche. Stavolta ad essere incriminato è un difettuccio fisico. Ciò che si domandano gli utenti è: La D’Urso è stata ‘tradita’ da Photoshop? Barbara D’Urso, un difetto fisico dovuto ‘all’avanzare dell’età’ seducente trikini bianco mentre ‘dorme’ su un enorme gonfiabile a forma di ali d’angelo. Non credeva mica di scatenare un putiferio con la sua foto. Barbara D’Urso in uno dei suoi ultimi scatti si è mostrata fasciata da unmentre ‘dorme’ su un enorme gonfiabile a forma di ali d’angelo.

Lo scatto in questione è stato di gran lunga preso di mira dagli utenti, che pur non amando il suo personaggio, la seguono e non perdono l’occasione di commentare, criticare o sottolineare ‘dettagli’ spesso in modi anche inopportuni.

Nello scatto in questione, diversi utenti del social Instagram, hanno notato dei ‘dislivelli’ o meglio ‘buchi’ su una delle gambe della D’Urso. Buchi da cellulite. Mentre molti apprezzano lo scatto mostrando anche una sorta di invidia nei suoi riguardi, presentando la D’urso alla sua età un fisico mozzafiato, che comunque non è immune dal portarne i segni.

Dall’altro c’è chi invece muove critiche spesso sterili, nei confronti della Celebre conduttrice di Canale 5.

Barbara massacrata di insulti su IG

Gli haters hanno così preso d’assalto lo scatto di Barbara D’Urso, ‘accusandola’ di essere stata ‘tradita da photoshop’, in quanto una gamba è ‘liscia e luminosa’ mentre l’altra presenta il difettuccio sopracitato:

‘Ops, Photoshop solo da una parte, ma dai che ridicola’

e ancora:

‘I buchi della cellulite ce li hai anche te, inutile che stai tirata’

Sarà solo un effetto ottico?