Barbara D’Urso incidente in acqua durante le vacanze per la conduttrice di Pomeriggio cinque

Barbara D’Urso incidente in acqua durante le vacanze per la conduttrice di...

Barbara d’Urso: La conduttrice di canale 5 condivide con i suoi fan l’incidente che ha avuto in acqua. Ecco che cos’è successo…

La nota conduttrice di canale 5,ha avuto un piccolo incidente in acqua mentre stava facendo il bagno in piscina. Ecco cos’è accaduto a Barbara D’Urso che ha scelto di condividere l’accaduto con i suoi fan…

L’incidente in piscina di Barbara D’Urso

La conduttrice napoletana, condivide con i suoi fan il piccolo incidente che ha avuto mentre si stava rilassando in piscina.

In questi giorni di caldo, Barbara ne approfitta per un rilassarsi e, condivide con i suoi fan un video in cui mostra la piscina. Ma durante il bagno, la conduttrice per divertirsi decide di salire su un gonfiabile, un destriero di gomma, ma ad un certo punto perde l’equilibrio cadendo violentemente in acqua.

Per fortuna niente di grave per la d’Urso che condivide la gag con i suoi fan, facendosi una risata sopra. Il video ha divertito molto i follower della conduttrice che hanno colto l’occasione per lasciare un commento o un mi piace.

La conduttrice ha inoltre aggiunto questa didascalia sotto al post:

PS: Capitana coraggiosa è poi caduta dal suo destriero!! #rideresempre #figuraccia #rialzarsisempre #sisalvichipuo #capitanicoraggiosi #summer2019 #colcuore”

I progetti futuri di Barbara

La conduttrice per festeggiare il raggiungimento dei 2,3 milioni di follower sul suo account Instagram, decide di condividere con i suoi fan la promo della nuova stagione di Pomeriggio 5.

Già da qualche giorno Barbara aveva fatto partire un countdown, ed in molti erano incuriositi e aspettavano di sapere il motivo di questo conto alla rovescia, finalmente ieri arriva la risposta!

Infatti la bella Barbara D’Urso ha svelato qualche piccola novità, a quanto pare a Settembre la trasmissione Mediaset andrà in onda in uno studio del tutto rinnovato rispetto al precedente. Non ci resta che aspettare Settembre per scoprire le novità che Barbara ha pensato per i suoi telespettatori.