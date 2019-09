Barbabietola rossa: i 5 benefici per la salute

Quando si tratta di una routine sana, scegliere il naturale è il modo più sicuro. Detto questo, esploriamo alcuni dei vantaggi del bere succo di barbabietola.

La barbabietola è una radice dolce che la maggior parte delle persone ama o odia. Se la odi, allora entro la fine di questo articolo, scommetto che potresti cambiare il tuo atteggiamento nei confronti di questo fantastico ortaggio.

Sebbene abbiano il più alto contenuto di zuccheri di tutte le verdure, la maggior parte delle persone può mangiare tranquillamente le radici di barbabietola alcune volte alla settimana (e le loro verdure in quantità illimitate), godendo non solo del loro sapore dolce e terroso ma anche dei loro nutrienti energetici che possono migliorare la tua salute nei seguenti modi.

Aiuta a ridurre la pressione sanguigna

I ricercatori hanno scoperto che le persone che hanno bevuto 8 once di succo di barbabietola quotidianamente hanno abbassato la pressione sia sistolica che diastolica.

I nitrati, composti del succo di barbabietola che si convertono in acido nitrico nel sangue e aiutano ad allargare e rilassare i vasi sanguigni, sono ritenuti la causa principale.

Potenzia la tua resistenza

Bere succo di barbabietola si è dimostrato abbastanza prezioso per aumentare i livelli di energia. Secondo un piccolo studio del 2012, bere succo di barbabietola aumenta i livelli di nitrato plasmatico e aumenta le prestazioni fisiche.

Proprietà anti-cancro

La ricerca ha dimostrato che l’estratto di barbabietola ha ridotto le formazioni tumorali multiorgano in vari modelli animali quando somministrato in acqua potabile, ad esempio, mentre l’estratto di barbabietola viene anche studiato per il trattamento dei tumori umani del pancreas, della mammella e della prostata.

Supporta il tuo fegato

Il succo di barbabietola aiuta il fegato in caso di sovraccarico a causa di una dieta povera, consumo eccessivo di alcol, esposizione a sostanze tossiche o stile di vita sedentario.

Aiuta nel processo di disintossicazione perché contiene betaina, una sostanza che aiuta a prevenire o ridurre i depositi di grasso nel fegato. La betaina può anche aiutare a proteggere il fegato dalle tossine.

Ricca di preziosi nutrienti e fibre

Le barbabietole sono ricche di vitamina C, fibre e minerali essenziali che potenziano il sistema immunitario come il potassio (essenziale per la salute dei nervi e delle funzioni muscolari) e il manganese (che è buono per le ossa, il fegato, i reni e il pancreas). Le barbabietole contengono anche il folato di vitamina B, che aiuta a ridurre il rischio di difetti alla nascita.