Tutto il giorno seduto al pc? Ecco come far recuperare energia al tuo corpo

Tutto il giorno seduto al pc? Ecco come far recuperare energia al...

Rimanere sedentari per lunghi periodi può mettere a dura prova il tuo corpo, ma questi trucchi per sconfiggere la ‘malattia da seduta‘ possono aiutare a invertire il danno.

Dolore al collo

Sollevare il collo per leggere lo schermo di un computer può affaticare la colonna vertebrale. Mantenere la testa a 30 gradi davanti al proprio corpo richiede da tre a quattro volte più muscoli rispetto a tenerli dritti, afferma Scott Bautch, presidente dell’American Chiropractic Association’s Council on Occupational Health.

Combattilo: posiziona il computer in modo che il centro dello schermo sia a livello con il mento, il che ti incoraggerà a mantenere il collo in una posizione neutra, dice Bautch.

Se il centraggio non è realistico, migliora la tua postura sollevando il computer o la TV anziché posizionarla in modo da guardare in basso. Aumentare la luminosità potrebbe anche aiutare se ti senti sforzato di vedere lo schermo, dice Bautch.

Mancanza di concentrazione

Sedersi limita il flusso sanguigno e impedisce all’ossigeno di raggiungere il cervello, diminuendo la concentrazione.

Combattilo: provare a risparmiare tempo eseguendo tutte le tue attività fuori dalla scrivania in una sola volta o consegnando un pacchetto a un collega ad un certo punto, quindi alzandoti più tardi per fare copie piuttosto che fare entrambe le attività insieme.

Problemi di insulina

Solo un giorno in cui sei sedentario può ridurre drasticamente l’attività dell’insulina, che aiuta a tenere sotto controllo la glicemia, ha scoperto uno studio sul metabolismo.

Quando il tuo corpo non usa correttamente l’insulina, potresti finire a rischio di diabete di tipo 2.

Combattilo: porta con te una bottiglia d’acqua. Quando sei disidratato, i livelli dell’ormone vasopressina aumentano, il che aumenta i livelli di zucchero nel sangue e danneggia la capacità del corpo di usare correttamente l’insulina.

Ma le persone che bevono più acqua hanno un rischio inferiore di sviluppare il diabete di tipo 2, secondo uno studio francese.

Mal di schiena lombare

Rannicchiarsi a una scrivania per un lungo periodo potrebbe iniziare a causare lievi dolori ma finire con un mal di schiena ancora peggiore, dice Bautch.

Una cattiva postura può spremere i dischi spinali e indurre i loro centri molli a spingersi verso l’esterno più duro, portando a problemi “catastrofici”, dice.

Combattilo: migliorare la tua postura non annullerà un giorno di seduta, ma può aiutare. “Una cattiva postura allunga i tempi di recupero“, afferma Bautch.

Usa una tastiera separata dallo schermo, anche se utilizzi un laptop, per evitare di piegarti, dice. Quindi posiziona la tastiera in modo che i gomiti siano piegati vicino al corpo e i polsi si estendano un po ‘, dice.

Dolore alle gambe

Quando le gambe non hanno la possibilità di allungarsi e muoversi, i muscoli iniziano a fare male.

Combattilo: riposiziona la sedia per mantenere le gambe comode. Quando ti siedi, tieni i piedi appoggiati sul pavimento e regola l’altezza della sedia in modo che le ginocchia siano leggermente più alte dei fianchi, dice Bautch.

Più grasso corporeo

Uno stile di vita inattivo è associato a una ridotta attività della lipoproteina lipasi che brucia i grassi.

Combattilo: resetta la tua postura alzandoti o cambiando posizione. Se non riesci ad allontanarti dal tuo posto, fai una pausa micro ogni 15 minuti senza alzarti, consiglia Bautch.

Impiega cinque secondi per concentrarti sul movimento di una o più parti del corpo. Prova a far rotolare le caviglie, girare la testa verso il soffitto, aprire le dita o appoggiarti alla sedia.

Ossa deboli

L’inattività rompe le ossa e diminuisce i minerali in esse contenuti, ha trovato un piccolo studio nel Journal of Bone Mineral Research.

Combattilo: mantieni forti le tue ossa abbinando cibi ricchi di calcio come latte e spinaci con cibi ricchi di vitamina D, come uova e tonno. La vitamina D aiuta l’organismo ad assorbire il calcio per i massimi benefici di potenziamento osseo.